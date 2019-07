Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) RALLENTAMENTI PERINTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA E LA A24TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOnE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PERINTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA. PER RIMANESE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITA’ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEE A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDE———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 30-07-ore 18:00 proviene daDailyNews.

muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per il traffico intenso tra il bivio A1-Var e #Calenzano-#SestoFiorentino #viabiliTOS - romadailynews : Traffico Roma del 30-07-2019 ore 18:00: RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per traffico intenso tra #Calenzano-#SestoFiorentino e il bivio A1-… -