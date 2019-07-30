Traffico Roma del 30-07-2019 ore 17 | 30

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Traffico Roma del 30-07-2019 ore 10:30 Roma Daily News
SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 17 : 00 : BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL Traffico SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 16 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL Traffico SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 15 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL Traffico SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 14 : 30 : PER LAVORI CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA. RIPERCUSSIONI DI Traffico SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V. DEVIATE LE LINEE BUS TPL 98, 881, 889 E 892. RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE AURELIA, IN DIREZIONE GRA IL TRASPORTO: PER IL GUASTO AD UN TRAM IN VIALE ROSSINI, TRA PIAZZA GALENO E PIAZZA RISORGIMENTO INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE 3 E 19 IN DIREZIONE DI VALLE ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 13 : 30 : PER LAVORI CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA. RIPERCUSSIONI DI Traffico SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V. DEVIATE LE LINEE BUS TPL 98, 881, 889 E 892. RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE AURELIA, IN DIREZIONE GRA IL TRASPORTO: PER IL GUASTO AD UN TRAM IN VIALE ROSSINI, TRA PIAZZA GALENO E PIAZZA RISORGIMENTO INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE 3 E 19 IN DIREZIONE DI VALLE ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA VERSO LA PONTINA. MA A PROVOCARE MAGGIORI DISAGI IN QUESTO MOMENTO SONO LAVORI IN CORSO. LAVORI IN DIVERSE STRADE. I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO VIA DEI CAMPI SPORTIVI-CORSO FRANCIA. SI PROCEDE IN CODA IN VIA DI CASAL DEL MARMO TRA OTTAVIA E IL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA AURELIA IL RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA VERSO LA PONTINA. MA A PROVOCARE MAGGIORI DISAGI IN QUESTO MOMENTO SONO LAVORI IN CORSO. LAVORI IN DIVERSE STRADE. I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO VIA DEI CAMPI SPORTIVI-CORSO FRANCIA. SI PROCEDE IN CODA IN VIA DI CASAL DEL MARMO TRA OTTAVIA E IL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA AURELIA IL RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 10 : 30 : SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN INCIDENTE PROVOCARE RIPERCUSSIONI, MENTRE IN USCITA DA Roma È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A RALLENTARE IL Traffico. NELLE VICINANZE DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DI BRAVETTA. E POCO PIÙ AVANTI, NEI PRESSI DI VIA DI TORRE ROSSA, SI RALLENTA A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO. ALL’EUR INCIDENTE ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 10 : 00 : SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN INCIDENTE PROVOCARE RIPERCUSSIONI, MENTRE IN USCITA DA Roma È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A RALLENTARE IL Traffico. NELLE VICINANZE DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DI BRAVETTA. E POCO PIÙ AVANTI, NEI PRESSI DI VIA DI TORRE ROSSA, SI RALLENTA A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO. ALL’EUR INCIDENTE ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 09 : 30 : SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN INCIDENTE PROVOCARE RIPERCUSSIONI, MENTRE IN USCITA DA Roma È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A RALLENTARE IL Traffico. NELLE VICINANZE DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DI BRAVETTA. E POCO PIÙ AVANTI, NEI PRESSI DI VIA DI TORRE ROSSA, SI RALLENTA A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO. ALL’EUR INCIDENTE ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 30-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 20 : 00 : ANCORA LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI – SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA – DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE. CODE SUL TRATTO URBANO ...