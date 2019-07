Traffico Roma del 30-07-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA VERSO LA PONTINA. MA A PROVOCARE MAGGIORI DISAGI IN QUESTO MOMENTO SONO LAVORI IN CORSO. LAVORI IN DIVERSE STRADE. I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO VIA DEI CAMPI SPORTIVI-CORSO FRANCIA. SI PROCEDE IN CODA IN VIA DI CASAL DEL MARMO TRA OTTAVIA E IL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA AURELIA IL RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI ...

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 10 : 30 : SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN INCIDENTE PROVOCARE RIPERCUSSIONI, MENTRE IN USCITA DA Roma È UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A RALLENTARE IL Traffico. NELLE VICINANZE DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DI BRAVETTA. E POCO PIÙ AVANTI, NEI PRESSI DI VIA DI TORRE ROSSA, SI RALLENTA A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO. ALL’EUR INCIDENTE ...

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA ...

Traffico Roma del 30-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...

Traffico Roma del 29-07-2019 ore 20 : 00 : ANCORA LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI – SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA – DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE. CODE SUL TRATTO URBANO ...

Traffico Roma del 29-07-2019 ore 19 : 00 : RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE. DISAGI SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ...

Traffico Roma del 29-07-2019 ore 18 : 00 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. ANCORA NEL QUADRANTE NORD CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE ORA PER Traffico MOLTO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA/ACILIA SINO ALLO ...

