Traffico Roma del 30-07-2019 ore 11 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA VERSO LA PONTINA. MA A PROVOCARE MAGGIORI DISAGI IN QUESTO MOMENTO SONO LAVORI IN CORSO. LAVORI IN DIVERSE STRADE. I LAVORI PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE NEL TRATTO VIA DEI CAMPI SPORTIVI-CORSO FRANCIA. SI PROCEDE IN CODA IN VIA DI CASAL DEL MARMO TRA OTTAVIA E IL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA AURELIA IL RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA TRA L’AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE PROVOCA RALLENTAMENTI. PER LA CHIUSURA DI VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA, CI SONO DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE:SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V; RIPERCUSSIONI ANCHE PER I MEZZI DI TRASPORTO: DEVIATE QUATTRO LINEE BUS. E POI LAVORI SULLA PONTINA: DISAGI VERSO POMEZIA TRA PRATICA DI MARE E CASTELNO. PERINVECE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN VIA ...

