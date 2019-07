Traffico Roma del 30-07-2019 ore 10 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) SULLA VIA AURELIA DISAGI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO E LA VIA AURELIA ANTICA: VERSO CORNELIA E PIAZZA IRNERIO È UN INCIDENTE PROVOCARE RIPERCUSSIONI, MENTRE IN USCITA DAÈ UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA A RALLENTARE IL. NELLE VICINANZE DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALTEZZA VIA DI BRAVETTA. E POCO PIÙ AVANTI, NEI PRESSI DI VIA DI TORRE ROSSA, SI RALLENTA A SEGUITO DI LAVORI IN CORSO. ALL’EUR INCIDENTE E POSSIBILI DISAGI TRA VIALE EUROPA E VIALE BEETHOVEN PER, CODE SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL QUADRARO VERSO COLLI ALBANI E RE DI. VIA SALARIA TRAFFICATA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLE DUE DIREZIONI. RACCORDO ANULARE, CARREGGIATA ESTERNA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24 FINO ALLA TIBURTINA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL ...

