Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE. ASUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTELNO E VIA DI DECIMA IN DIREZIONE CENTRO.INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA,, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE . PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - via Aurelia code tra via Pio Spezi e via di Villa Troili > centro #luceverde #Lazio - lepore28071701 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Viale Europa a intersezione Viale Beethoven #traffico rallentato causa #incidente - romadailynews : Traffico Roma del 30-07-2019 ore 09:00: TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL… -