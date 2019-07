Tour de France – Flash dei fotografi? No | è l’autovelox! Che guaio per le ammiraglie

Tour de France 2019 : il montepremi finale. Quanto hanno guadagnato tutte le squadre? Maxi-premio per la Ineos : Quanto hanno guadagnato tutte le squadre presenti al Tour de France 2019? In palio c’era un montepremi di 2,2 milioni di euro, assegnato tra vincitori di tappa, traguardi intermedi, GPM e, ovviamente, per i vari piazzamenti nelle classifiche. A dominare è il Team Ineos di Egan Bernal, il colombiano capace di conquistare la maglia gialla e di salire sul gradino più alto del podio di Parigi davanti al compagno di squadra Geraint Thomas e a Steven ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone esce a testa altissima e studia un futuro da protagonista nei grandi giri : Riuscire a completare due grandi giri consecutivi al primo anno nel panorama World Tour è sinonimo di qualità tanto in bicicletta, quanto a livello psicologico. Proprio per questo motivo il Tour de France 2019 ha consegnato la certezza dell’esplosione definitiva del talento di Giulio Ciccone, che a suon di risultati ha ribadito le proprie caratteristiche anche nel contesto più competitivo al mondo. Ecco anche perché la Grande Boucle ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone : “Ho stretto i denti e sono stato ripagato. Questa corsa è emozionante” : Orgoglio e soddisfazione: sono questi i sentimenti di Giulio Ciccone, al termine del Tour de France 2019. Il corridore italiano della Trek-Segafredo, alla sua prima partecipazione alla Grande Boucle, si è fatto vedere decisamente in corsa. Il secondo posto ottenuto nella tappa con arrivo alla Planche des Belles Filles e soprattutto l’aver indossato per due giorni la Maglia Gialla sono aspetti da non sottovalutare per un ciclista che ...

Tour de France – Wiggins elogia Nibali : “il mio preferito! Eravamo rivali - gli ho chiesto scusa : ecco cosa ha fatto” : Bradley Wiggins ha elogiato la prova di Vincenzo Nibali al Tour de France appena concluso: il corridore siciliano protagonista di un bellissimo gesto nei confronti dell’ex rivale Vincenzo Nibali non era di certo fra i protagonisti più attesi di questo Tour de France appena concluso. Il ciclista italiano aveva ammesso di non essere arrivato in Francia nella miglior forma possibile, specie dopo le fatiche del Giro d’Italia, ...

Quanto guadagna Egan Bernal - il vincitore del Tour De France 2019 : Quanto guadagna Egan Bernal, il vincitore del Tour De France 2019 Il colombiano Egan Bernal ha vinto il Tour de France 2019, riuscendo a difendere con le unghie e con i denti la Maglia Gialla conquistata il giorno prima. 22 anni, talento innato, Bernal è stato il primo colombiano (e anche il primo sudamericano) a vincere il Tour de France, grazie anche a un dominio dimostrato soprattutto sulle Alpi. Sesta vittoria in 7 anni invece per il ...

Tour de France 2019 : Egan Bernal può aprire un’era. Mirino sul record di vittorie alla Grande Boucle e sulla Tripla Corona : Egan Bernal è stato il trionfatore del Tour de France 2019. Una vittoria entusiasmante per il giovanissimo ciclista colombiano. Grinta, personalità e grandi doti fisiche gli hanno consentito conquistare questa edizione della Grane Boucle. Nelle interviste post premiazione a Parigi, il corridore del Team Ineos ha sottolineato più volte che questa è la sua prima vittoria al Tour, sintomo di Grande ambizione. Il 22enne nato a Zipaquirá, punta al ...

Ciclismo - Giro d’Italia e Tour de France sono alle spalle : ecco quali saranno i prossimi impegni di Vincenzo Nibali : Archiviati i due grandi giri, lo Squalo si prepara adesso per il finale di stagione dove l’appuntamento più importante sarà il Lombardia Un piccolo periodo di riposo e poi si ricomincia, con l’obiettivo di chiudere in crescendo la stagione. Vincenzo Nibali esce dal Tour de France stanco ma, leggermente felice, per essere riuscito a lasciare il segno nella tappa di Val Thorens. AFP/LaPresse Un acuto importante per lo Squalo, che ...

Tour de France – In Colombia tutti pazzi per Bernal - sui social arrivano i complimenti di Shakira e del Presidente della Repubblica colombiana : Quanti messaggi per Egan Bernal sui social: in Colombia tutti pazzi per il vincitore del Tour de France, arrivano le congratulazioni di Shakira e del Presidente della Repubblica Colombiana tutti pazzi per Bernal: il Colombiano 22enne di Zapaquira, vincitore del Tour de France, è stato celebrato alla grande dai suoi connazionali. Sui social impazza l’hashtag #GraciasEgan, utilizzato da tutto il popolo Colombiano, tra cui anche molti ...

Egan Bernal - vincitore del Tour de France : Breve storia di una corsa interessante e vivace come non succedeva da un po', e del giovane colombiano – descritto come un predestinato – che l'ha vinta

Bernal conquista il Tour de France - la prima volta di un sudamericano : Un colombiano a Parigi. Il Tour de France numero 106 finisce con il sole al tramonto che illumina , sui campi Elisi, il volto ancora imberbe ed emozionato di...

Tour de France 2019 : le pagelle finali. Egan Bernal al primo trionfo - Alaphilippe show. Ottima Italia con Viviani - Trentin - Ciccone e NIbali : Un Tour de France 2019 davvero equilibrato fino alle ultime giornate di montagna: lo spettacolo non è mancato, la corsa è stata incertissima. A trionfare il terzo corridore più giovane nella storia: Egan Bernal. Andiamo a rivivere tutte le tappe di questa Grande Boucle con le pagelle finali di tutti i protagonisti. pagelle finali Tour de France 2019 Egan Bernal, voto 10: alla prima uscita da capitano in un grande giro porta subito a casa il ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali insultato sul Galibier! “Vergognati - sei vecchio. Stai a casa” : Vincenzo Nibali è riuscito a mettere il suo sigillo anche al Tour de France 2019, lo Squalo ha vinto la 20^ tappa grazie a una stupenda fuga da lontano ed è tornato al successo dopo 16 mesi di digiuno (l’ultimo trionfo risaliva alla Milano-Sanremo dello scorso anno). Il siciliano si è inventato una magia a Val Thorens, è scattato subito dopo il via e poi sulla salita conclusiva ha sbriciolato l’intera concorrenza riuscendo a ...