Top Gun | Kelly McGillis | “Sono anziana e grassa | ho un look che rispecchia la mia età”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Top Gun: Maverick: si chiamerà così il sequel di uno dei film più amati di sempre, che sarà nelle sale a distanza di 30 anni. E il protagonista sarà sempre lui, Tom Cruise. Lo stesso non si può dire per il volto femminile,, che in un’intervista a Entertainment Tonight ha raccontato di non essere stata contattata per prendere parte al progetto. Se lo aspettava? Sì: “Sono, ho uncheperfettamente la mia età e questo non è ciò che chiede questo mondo”, ha detto l’attrice 62enne.ha anche aggiunto che l’essersi allontanata dal cinema è stata una scelta fatta per dare priorità ad altre cose: “Crescere le mie figlie ed essere un genitore sobrio“. Intanto l’attesa per il sequel del cult di Tony Scott cresce: occorrerà aspettare il giugno del 2020 prima di rivedere Cruise nei panni di Pete ...

