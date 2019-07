Ti prego non te ne andare Il dolore del padre che ha tentato di salvare

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) Una tromba d’aria a Focene, una frazione del comune di Fiumicino, ha ucciso Noemi Magni nella notte del 28 luglio facendola sbalzare via mentre si trovava nella sua auto. Era uscita verso le 2 per comprare le sigarette al distributore di una stazione di servizio in via Coccia di Morto. Il, Franco Magni, era lì e la sua razione è stata raccontata da “il Mattino”.Chi ha assistito alla scena non riesce a dimenticare le sue urla:“Gridava Noemi, non andartene via, l’ha trovata lui, andando dentro il canale inseguito da un poliziotto e un carabiniere, la figlia stava dall’altra parte del canale, poco lontano la smart nera”“Tinon te ne”, ripeteva Franco mentre chiedeva disperato a Cristiano, il fidanzato di Noemi, di prendere nello stabilimento che gestivano il defibrillatore, visto che nella stazione di ...

