The Last of Us Part II è il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai

The Last of Us : Part II - spunta in rete una nuova data di uscita : Senza ombra di dubbio The Last of Us: Part II è uno dei titoli più promettenti e attesi dai giocatori PS4. Sono già in tantissimi a considerare la nuova fatica di Naughty Dog il vero canto del cigno della console ammiraglia di Sony, eppure il gioco al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale, neppure indicativa.Nei mesi scorsi le dichiarazioni di Ashley Johnson, la doppiatrice di Ellie, e un post sul forum di A9VG suggerivano febbraio ...

Ancora rumor per The Last of Us Part 2 su PS4 - tra data di uscita e edizioni speciali : The Last of Us Part 2 non rappresenta solo il sequel di uno dei survival game più apprezzati di sempre, ma anche una delle esclusive più attese da tutti i possessori di una fiammante PlayStation 4. Un titolo, quello realizzato Ancora una volta dai talentuosi ragazzi di Naughty Dog, che ha già sedotto tutti gli appassionati con un lungo video gameplay di pregevole fattura, ma che è per il momento avvolto da una densa coltre di mistero. Mistero ...

La data di uscita di The Last of Us : Part II rivelata da un leak ritenuto affidabile? : Con Death Stranding che sarà la grande esclusiva PS4 di fine 2019 in molti si chiedono quando arriverà il momento di due grandi nomi come The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima. Si tratta di due esclusive che dovrebbero rappresentare il meraviglioso canto del cigno di PS4 ma che al momento non hanno una finestra di lancio di alcun tipo. Detto questo un nuovo leak potrebbe aver confermato un vecchio rumor riguardante il progetto di Naughty ...

Il rinvio di Cuphead : The Delicious Last Course è stato deciso per evitare periodi di crunch e assicurare la massima qualità : I fan di Cuphead aspettano dal 2018 il DLC The Delicious Last Course. Sfortunatamente, come già vi abbiamo detto, bisognerà aspettare ancora per l'uscita, perché è stato rinviato al 2020. Gli sviluppatori hanno parlato del loro impegno per la massima qualità e un focus sulle pratiche di sviluppo sostenibile come motivazioni, segnala Kotaku.The Delicious Last Course aggiungerà una nuova isola "piena di deliziose avventure per Cuphead e Mugman", ...

Cuphead : l'espansione The Delicious Last Course è stata rinviata al 2020 e si mostra in un nuovo trailer : Cuphead: The Delicious Last Course è stato ufficialmente rinviato al 2020, segnala VG247.Studio MDHR ha annunciato un ritardo per l'espansione The Delicious Last Course di Cuphead e, secondo il team, questo rinvio garantirà che il DLC sarà "una grande esperienza" al momento dell'uscita."Mentre inizialmente abbiamo annunciato una data di uscita per il 2019 per l'espansione The Delicious Last Course, la nostra massima priorità è assicurarsi che ...

Cuphead : l'espansione The Delicious Last Course è stata rinviata al 2020 : Cuphead: The Delicious Last Course è stato ufficialmente rinviato al 2020, segnala VG247.Studio MDHR ha annunciato un ritardo per l'espansione The Delicious Last Course di Cuphead e, secondo il team, questo rinvio garantirà che il DLC sarà "una grande esperienza" al momento dell'uscita."Mentre inizialmente abbiamo annunciato una data di uscita per il 2019 per l'espansione The Delicious Last Course, la nostra massima priorità è assicurarsi che ...

A Los Angeles la libreria nel caveau di una banca : 400mila volumi per “The Last bookstore” : Una banca piena di libri. A Los Angeles è già realtà: "The last bookstore" è una delle librerie più curiose del mondo con un tunnel interamente costruito da volumi e due caveau occupati da testi antichi. Un vero forziere d'oro occupato da circa 400mila opere letterarie in diverse lingue ed esteso su tre piani.Continua a leggere

The Last of Us 2 : confermato il multiplayer : Naughty Dog ha confermato la presenza di una modalità muliplayer per l'attesissimo secondo capitolo di The Last of Us, riporta Sparkchronicles.Come possiamo vedere infatti, nel gioco faranno ritorno gli scontri tra fazioni. Non sono ancora noti i dettagli, ma stando alle parole di Anthony Newman, co-director della nuova avventura di Naughty Dog, il multiplayer farà senz'altro ritorno, poco ma sicuro: "non possiamo ancora rivelare dettagli sulla ...

The Last of Us : Part II in uscita a febbraio? La doppiatrice di Ellie parla di un semplice scherzo : The Last of Us: Part II è una delle esclusive più attese da tutti i possessori di PS4 e mentre alcuni si domandano se il gioco arriverà anche su PlayStation 5 i rumor riguardanti l'effettiva data di uscita inevitabilmente si moltiplicano. Il più recente arriva direttamente da Ashley Johnson, doppiatrice e attrice che interpreta la protagonista Ellie. Ora però proprio quel rumor sembra assumere una connotazione molto diversa.In una recente ...

The Last of Us Part 2 non avrà multiplayer online? Clamorose indiscrezioni in rete : Manca evidentemente ancora un po’ di tempo prima che The Last of Us Part 2 approdi finalmente sul mercato, per la gioia di tutti coloro che hanno amato alla follia il primo capitolo. Sono mesi assolutamente caldi per Naughty Dog, vista la necessità di serrare i ranghi e prepararsi al meglio delle proprie possibilità per uno dei prossimi appuntamenti (per ora secretati ma sicuramente in arrivo) targati Sony. L’assenza del colosso nipponico ...

The Last of Us Part 2 : data di uscita svelata? : The Last of Us Part 2 è certamente un titolo molto atteso dagli appassionati della saga, e ora sembrerebbe avere anche una data di lancio, stando a quanto trapelato dall'attrice che nel gioco interpreta il personaggio di Ellie.Come riporta PlayStation Universeinfatti Ashley Johnson, in occasione di un'intervista con la stampa, si è lasciata sfuggire un "Penso che uscirà a feb..." interrompendosi bruscamente, quando le viene domandato quando ...

The Last of Us Part 2 : data di lancio svelata? : The Last of Us Part 2 è certamente un titolo molto atteso dagli appassionati della saga, e ora sembrerebbe avere anche una data di lancio, stando a quanto trapelato dall'attrice che nel gioco interpreta il personaggio di Ellie.Come riporta Psu infatti Ashley Johnson, questo il suo nome, in occasione di un'intervista con la stampa si lascia sfuggire un "Penso che uscirà a feb..." interrompendosi bruscamente, quando le viene chiesto domandato ...

The Last Remnant Remastered sbarca su Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato nel corso della conferenza E3 2019 che The Last Remnant Remastered è ora disponibile per Nintendo Switch. Ulteriori dettagli nel comunicato ufficiale.THE Last Remnant, pubblicato originariamente nel 2008, ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all'intricato sistema di combattimento. In un mondo popolato dai Remnant, antiche e misteriose reliquie che ...

The Last REMNANT REMASTERED disponibile da oggi per Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato oggi che THE LAST REMNANT REMASTERED è ora disponibile per Nintendo Switch. THE LAST REMNANT, pubblicato originariamente nel 2008, ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all’intricato sistema di combattimento. In un mondo popolato dai REMNANT, antiche e misteriose reliquie che garantiscono misteriosi poteri ai loro possessori, ...