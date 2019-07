Tennis | WTA Washington 2019 | Camila Giorgi avanza al secondo turno battendo Sachia Vickery

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Buona la prima per Suarez Navarro - Kasatkina e Sakkari : Comincia la stagione sul cemento americano nel circuito WTA e tra i primi tornei c’è quello di San Jose. Esordio con vittoria per la spagnola Carla Suarez Navarro, testa di serie numero sei, che ha superato con un doppio 6-3 la polacca Magda Linette. Oltre alla vittoria della Tennista iberica, c’è da segnalare anche quella della russa Daria Kasatkina, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione. La numero 40 del mondo ha ...

Tennis - WTA Washington 2019 : risultati di lunedì 29 luglio. Avanzano Sofia Kenin e Lesia Tsurenko : Si sono disputati tra la serata di ieri e la nottata di oggi i primi otto incontri di primo turno del singolare femminile del Citi Open di Washington, torneo WTA International. Tra le teste di serie Avanzano senza alcun problema la statunitense di origine russa Sofia Kenin, numero 3, e l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 5, mentre vanno fuori la numero 6 e la numero 7 del tabellone, la ceca Katerina Siniakova e la russa Anastasia Pavlyuchenkova, ...

Tennis - WTA Karlsruhe 2019 : Jasmine Paolini avanza al secondo turno rimontando Sabine Lisicki : Jasmine Paolini avanza al secondo turno del torneo WTA 125K di Karlsruhe al termine di una gran rimonta: l’azzurra elimina la beniamina di casa, la tedesca Sabine Lisicki, che aveva ricevuto una wild card, con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 in un’ora e cinquanta minuti di gioco, ed al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra la boema Tereza Martincova e la numero 5 del seeding, l’australiana Daria Gavrilova, che si ...

Tennis – Lo strano caso di Svetlana Kuznetsova : campionessa del WTA di Washington senza il visto per gli USA : Svetlana Kuznetsova non potrà difendere il titolo del WTA di Washington poiché gli USA non le hanno concesso il visto per entrare nel Paese: tutta colpa dei cattivi rapporti fra Stati Uniti e Russia Nelle ultime ore il Tennis è diventato il volano di un vero e proprio caso diplomatico che non ha fatto altro che porre l’accento sui cattivi rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Russia. La Tennista russa Svetlana Kuznetsova, due volte ...

Tennis - Ranking WTA (29 luglio) : Ashleigh Barty comanda la classifica - Camila Giorgi sempre n.1 azzurra : Non ci sono cambiamenti significativi nella graduatoria del Tennis mondiale femminile. C’è sempre l’australiana Ashleigh Barty al comando con 348 punti sulla nipponica Naomi Osaka. Terza posizione a -550 punti per la ceca Karolina Pliskova, mentre la vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep, è quarta con 5933 punti. Venendo alle Tenniste italiane, Camila Giorgi è la “Stella polare”. La Tennista marchigiana è la ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : i risultati delle semifinali. Atto conclusivo tra Kiki Bertens e Jil Belen Teichmann : Concluse le semifinali del torneo WTA International di Palermo: sulla terra battuta siciliana nella parte alta del tabellone l’olandese Kiki Bertens, numero 1 del seeding, supera l’iberica Paula Badosa Gibert in poco più di un’ora e mezza di gioco, con lo score di 6-1 7-5, in una sfida combattuta soltanto nella seconda frazione, con Bertens che necessita di otto match point nell’ultimo game per guadagnarsi la ...

Tennis - WTA Jurmala 2019 : Anastasija Sevastova in finale contro la sorprendente Katarzyna Kawa : Ci sarà la gioia della finale in casa per Anastasija Sevastova: a Jurmala, sulla costa opposta della Lettonia rispetto alla sua Liepaja, la numero 11 del mondo sfiderà la maggiore sorpresa di tutta la settimana nel circuito WTA, la polacca Katarzyna Kawa, proveniente dalle qualificazioni. Il primo game del match di Sevastova contro la russa, e quasi omonima, Anastasia Potapova sembra preludere a una lunga lotta, dal momento che dura 18 punti. ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : i risultati dei quarti di finale. Avanzano Kiki Bertens e Liudmila Samsonova : Si sono disputati i quarti di finale del torneo WTA International di Palermo: sulla terra battuta siciliana nella parte alta l’olandese Kiki Bertens, numero 1 del tabellone, elimina l’ultima azzurra ancora in gara, Jasmine Paolini, superandola in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-1 ed in semifinale se la vedrà con l’iberica Paula Badosa Gibert, che batte nettamente l’altra olandese Arantxa Rus con un netto 6-2 6-1, ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini lotta ma cede in tre set all’olandese Kiki Bertens : Jasmine Paolini esce di scena ai quarti di finale del torneo WTA International di Palermo: l’azzurra cede alla numero 1 del seeding, l’olandese Kiki Bertens, che si impone con lo score di 6-4 1-6 6-1 dopo una lotta lunga un’ora e 47 minuti, ed in semifinale se la vedrà con l’iberica Paula Badosa Gibert. Nel primo set si inizia subito con un primo game infinito, lungo 18 punti, con l’olandese che centra il break alla ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : risultati di giovedì 25 luglio. Sarà Kiki Bertens l’avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale : Si sono disputati gli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone del WTA International sulla terra rossa di Palermo. La cronaca del match di Jasmine Paolini Nel primo incontro a concludersi oggi, l’olandese Arantxa Rus, numero 130 del mondo, ha battuto con un doppio 6-4 la slovacca numero 49 del ranking e testa di serie numero 3 del torneo Viktoria Kuzmova in un’ora e 33 minuti. Ci sono stati sei break nei primi sei game del match ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini nei quarti di finale! Battuta in tre set Irina-Camelia Begu dopo quasi tre ore di battaglia! : dopo quasi tre ore di incredibile lotta, nel secondo turno WTA International di Palermo Jasmine Paolini, numero 142 del ranking, si guadagna meritatamente i quarti di finale, sua seconda volta in un torneo del circuito maggiore WTA dopo quello di Praga nel 2018, battendo col punteggio di 6-4 5-7 7-6 la romena Irina-Camelia Begu, numero 100 del mondo ma che è stata anche numero 22. Primo set che Jasmine inizia in modo scoppiettante: aggressiva su ...

Tennis - WTA Jurmala 2019 : i risultati del 25 luglio. Avanza ai quarti Anastasia Potapova : Completati gli ottavi di finale del torneo WTA di Jurmala, In Lettonia: sulla terra battuta outdoor Avanza ai quarti, in programma domani, l’unica testa di serie impegnata la russa Anastasia Potapova, numero 6 del seeding, che supera, non senza difficoltà, la wild card di casa, la lettone Diana Marcinkevica, con lo score di 6-1 4-6 6-2. Anche la romena Irina Maria Bara è costretta alla terza partita dalla qualificata russa Valentyna ...

Tennis - WTA Jurmala 2019 : i risultati del 24 luglio. Fuori Caroline Garcia - avanti a fatica Anastasija Sevastova : Completato il primo turno ed iniziato il secondo a Jurmala, in Lettonia, nel torneo WTA International: sulla terra battuta outdoor esordio vincente per la russa Anastasia Potapova, numero 6 del tabellone, che supera per 6-2 6-3 la qualificata austriaca Barbara Haas. Nelle sfide degli ottavi avanza a fatica la testa di serie numero 1, la padrona di casa lettone Anastasija Sevastova, che supera in rimonta la slovena Dalila Jakupovic per 6-7 (3) ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : nel giorno di Friedsam e Samsonova esce Giulia Gatto-Monticone : Primi quattro incontri di secondo turno in archivio al WTA di Palermo, con un paio di pronostici ribaltati, altri rispettati e tutti gli incontri conclusi in due set. La parte bassa del tabellone si allinea ai quarti di finale, e comincia a farlo con il successo della russa Liudmila Samsonova, dai trascorsi italiani (con annesse vicende burocratiche relative alla cittadinanza) ben noti, sulla slovena Tamara Zidansek per 6-2 7-5. Sarà lei ...