Tennis | qualcosa a fatica si muove nel movimento femminile Ma la top100 resta

Fonte : oasport

(Di martedì 30 luglio 2019) 62, 132, 153, 164 e 180. Non sono numeri da giocare al lotto (anche perché non sarebbe possibile puntare su quattro di essi), ma le posizioni in classifica delle cinque migliori italiane nel ranking WTA. La numero 1 d’Italia rimane sempre Camila Giorgi, che però ha vissuto un anno piuttosto travagliato. Dopo il terzo turno agli Australian Open non è più riuscita a inserire le marce alte, e in più ad aprile ha subito un infortunio che l’ha tenuta lontana dai campi per due mesi. Al ritorno in campo sull’erba, la sua superficie preferita, dove ha vinto il suo primo titolo sul circuito maggiore, a ‘s-Hertogenbosch contro la svizzera Belinda Bencic (era il 2015), le cose non sono andate come da lei sperato. La pesante cambiale dei quarti di Wimbledon non è stata difesa, a causa dell’uscita al primo turno contro l’ucraina Dayana Yastremska (che è poi andata ...

simonesalvador : *APT servizi Emilia-Romagna, altrimenti sembra qualcosa legato al tennis?? - spigoletta2003 : @matteosalvinimi Matteo I lavori forzati in Italia non ci sono anzi stanno progettando un carcere con piscina, camp… - TennisMyLife68 : @setteseitennis @matchcharting @tennisabstract Lavoro sensazionale che pone le basi per analisi serie sul tennis. I… -