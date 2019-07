Temptation Island | le coppie ad un mese dalle riprese | ci saranno dei ripensamenti

Temptation Island - anticipazioni : il single Alessandro ha lasciato Jessica per la velina di Striscia? L'indiscrezione : Il tentatore del docu-reality avvistato in compagnia di Shaila Gatta. È già finita con la Battistello?

Temptation Island 2019 - Anticipazioni Ultima Puntata! : Temptation Island 2019 è arrivato alla resa dei conti. Nell’Ultima puntata scopriremo a distanza di tempo cosa hanno deciso di fare veramente le sei coppie. Eccovi le Anticipazioni dell’Ultima puntata di Temptation Island! Quella di Temptation Island 2019 è stata un’edizione da record. Per gli ascolti certamente, perché la sei puntate viste fino ad oggi sono state ancora più seguite del solito, facendo registrare un boom di ...

Ascolti tv 29 luglio 2019 - Temptation Island : il gran finale stravince : Ascolti tv lunedì 29 luglio 2019: Temptation Island continua a non aver alcun rivale Il grande finale di Temptation Island trionfa, registrando ancora un boom di Ascolti. La prima serata del 29 luglio 2019 vede in testa proprio il reality delle tentazioni, che ha raccolto di fronte al piccolo schermo ben 3.875.000 di telespettatori. La […] L'articolo Ascolti tv 29 luglio 2019, Temptation Island: il gran finale stravince proviene da Gossip ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.65%) - Black or White 13.59% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato 2.463.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.39 – la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Il picco in valori assoluti del programma (e dell’intera giornata televisiva) si è registrato alle 22.25 ed è pari a 4.354.000 ...

Temptation Island - cinque coppie su sei scoppiano : Sabrina “friendzonata” dal single Giulio. Vittorio lascia Katia in lacrime : “Non sono più innamorato di te” : Per la prima volta cinque coppie su sei scoppiano durante la partecipazione a Temptation Island. Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio: le tre rimaste in gara si aggiungono alla lista non lasciando insieme il programma dopo ventuno giorni. Se il finale sarà veramente questo lo scopriremo nella puntata in onda questa sera Canale 5, il reality farà il punto sulle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. La quinta puntata si ...

Temptation Island : le anticipazioni sulla puntata speciale sulle coppie : Stasera, in prima serata su Canale 5, l'ultimo appuntamento della sesta edizione: i protagonisti si raccontano dopo un mese dalla conclusione dell'esperienza.

Temptation Island un mese successivo al confronto : Pastrello promette nuovi risvolti : Si è conclusa ieri sera la nuova edizione di Temptation Island, con il confronto delle ultime tre coppie rimaste in gara, le quali hanno avuto modo di rivedersi e fare un bilancio della loro esperienza nel villaggio delle tentazioni di Canale 5. Un'edizione che è stata caratterizzata da numerosi addio al falò finale e proprio per questo motivo in moltissimi si sono chiesti cosa sia successo una volta che si sono spenti i riflettori del ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.7%) : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato 2.463.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.39 – la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.082.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Act of Valor ha intrattenuto 925.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.7% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato .000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Act of Valor ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Mano sulla Culla ha ottenuto .000 ...

Temptation Island 2019 ultima puntata : anticipazioni 30 luglio : Temptation Island 2019 ultima puntata. Torna stasera in tv martedì 30 luglio 2019 la nuova edizione del docu-reality su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni dell’ultima puntata. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA Temptation Island 2019 ultima puntata: anticipazioni 30 luglio Nella sesta puntata di ieri sera abbiamo assistito agli ultimi falò di confronto per le coppie rimaste nel doc reality di Canale 5. Il racconto di Temptation ...

Temptation Island 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Temptation Island 2019 dove vedere. Il docu-reality torna a partire da lunedì 24 giugno 2019 su Canale 5 in prima serata. Ecco di seguito dove vedere diretta in tv e streaming o come rivedere le puntate in replica. ANTICIPAZIONI SU #TemptationIsland Temptation Island 2019 dove vedere le puntate in tv e replica Il docu-reality Temptation Island 2019 andrà in onda il lunedì in prima serata su Canale 5 alle ore ...

Temptation Island chiude con 5 addii e il lieto fine tra Cristina e David : record negativo : Ieri sera si è conclusa la sesta edizione di Temptation Island: il pubblico ha assistito agli ultimi tre falò di confronto, quelli tra i sei protagonisti che erano ancora in gioco. Per la prima volta da quando esiste il reality, soltanto una delle coppie del cast è tornata a casa più unita: quella formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. Tutti gli altri fidanzati, per un motivo o per un altro, si sono detti addio davanti a Filippo ...

Ascolti Tv lunedì 29 luglio - Temptation Island Finale tra Black or White - Hawaii Five-0 : Ascolti Tv lunedì 29 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island Finale – Canale 5 – milioni e % Black or White – Rai 1 – milioni e % Hawaii Five-0 (2 inedite + 1 replica) – Rai 2 – mila e % La mano sulla culla – Rai 3 – mila e % Act of Valor – Italia 1 – mila e % Gone (1a tv free 2 episodi) – Rete 4 – mila e % L’impero del sole ...

Temptation Island - l'ultima puntata visibile in streaming su MediasetPlay e in tv su La5 : Per le coppie di Temptation Island è arrivato il fatidico momento dell'ultimo incontro al falò finale. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la sesta e ultima puntata di questa edizione, quella più attesa dal pubblico perché ci sono stati gli ultimi tre falò di questa fortunatissima edizione che ha letteralmente sbancato dal punto di vista degli ascolti, registrando risultati strepitosi in prime time. Chi non avesse potuto seguire l'ultimo ...