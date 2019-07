Temptation Island | Ilaria Teolis cancella la foto del ' suo lui' ma è il cane

Gossip Temptation Island - Nicola dopo il falò : “Avrei voluto baciarla” : Nicola Tedde di Temptation Island 6: lo sfogo dopo il falò Ieri sera c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. In quella circostanza i due, dopo aver discusso per oltre un’ora, hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra, decidendo di porre fine alla loro storia d’amore. Avranno fatto la scelta giusta? Chissà, intanto poco fa è stato pubblicato su Witty Tv un video in ...

Temptation Island Vip 2 : Nathalie Caldonazzo nel cast - riprese al via a fine agosto : Dopo aver anticipato i nomi dei primi 4 concorrenti ufficiosi di Temptation Island Vip 2, il sito di Oggi ha fatto un'importante precisazione: nelle scorse ore, infatti, è stata pubblicata la notizia secondo la quale sarebbe saltata la partecipazione di Alex Belli al reality. Si vocifera che gli autori abbiano deciso di puntare su coppie più interessanti, come quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Le registrazioni inizieranno ...

Temptation Island 2019 - Nicola : "Giusto sia finita così". Sabrina : "Mi rialzerò in piedi" : Nicola Tedde e Sabrina Martinengo si sono detti addio al termine di Temptation Island. I due, entrati nel reality di Canale 5 insieme, hanno rotto dopo 21 giorni di separazione nell’Is Morus Relais. Interpellato a caldo da Witty, Nicola, che ha espresso l'intenzione di conoscere in maniera più approfondita la tentatrice Maddalena Vasselli, ha commentato così la situazione con la sua ormai ex fidanzata:Sono un po’ combattuto, ma dovevo ...

Katia e Vittorio dopo il falò a Temptation Island : nuove consapevolezze : Vittorio lascia Katia al falò di confronto di Temptation Island: nuove consapevolezze per Collina Nella serata di lunedì 29 luglio abbiamo assistito ai falò di confronto delle ultime tre coppie rimaste a Temptation Island. E quella formata da Katia e Vittorio era tra queste. Collina ha deciso di rompere e per sempre con la fidanzata, […] L'articolo Katia e Vittorio dopo il falò a Temptation Island: nuove consapevolezze proviene da Gossip e ...

Temptation Island - Vittorio : "Io e Katia abbiamo bisogno di cose diverse". Lei : "Non credo di aver sbagliato" : "Io so che quando lui prende una decisione, la prende e basta. Alla fine però io non credo di aver sbagliato come ha ribadito lui. Ma come fa a dire di non essersi innamorato? Come fa a dire che è un’amica? A un’amica le diresti che la baceresti e andresti oltre?". Così Katia Fanelli si è espressa a Witty subito dopo la fine della registrazione dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri su Canale 5. La bionda 'fotonica' si ...

Temptation Island Vip - sarebbe già saltata la prima coppia formata da Alex Belli e Delia : Terminate le fatiche della versione Nip di Temptation Island, ecco che la squadra di autori capitanata da Fabio Pastrello e Raffaella Mennoia è già al lavoro per la scelta del cast della versione Vip del fortunato reality, che tornerà in onda il prossimo autunno sempre su Canale 5. Sulle pagine di Dagospia sono stati svelati i nomi delle prime coppie che si metteranno in gioco quest'anno, anche se Alberto Dandolo ha fatto sapere che una di ...

Temptation Island - Massimo : "Il problema sta dentro Ilaria". Lei : "Non lo amo quanto lui ama me" : "Io c’ho provato, ho fatto il mio. Ho fatto un percorso che non rimpiango. Ho fatto quello che dovevo fare. Il problema sta dentro Ilaria, si è capito". Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo al sito Witty, subito dopo la fine della registrazione dell'ultima puntata di Temptation Island (trasmessa ieri su Canale 5), da Massimo Colantoni. Il quale, evidentemente, ha espresso il suo rammarico per la fine della storia d'amore con Ilaria ...

Temptation Island - Ilaria Teolis posta una foto : «Il mio lui». Poi cancella tutto. Vi sveliamo di chi si tratta : Temptation Island, ieri è andata in onda la puntata con i falò di confronto. Ilaria Teolis ha lasciato Massimo Colantoni. La giovane romana, non riuscendo più ad avere fiducia...

Filippo Bisciglia spegne un falò e accende i ringraziamenti : “Temptation Island ha spaccato” : Filippo Bisciglia, dopo la prima delle due puntate conclusive di Temptation Island, ha voluto ringraziare fan e telespettatori, che hanno permesso il successo della trasmissione facendo registrare ogni lunedì un clamoroso risultato negli ascolti della prima serata. La passione dell'ex gieffino nel condurre il format è evidente e lo dimostra anche nel messaggio pubblicato sui social.Continua a leggere

Replica Temptation Island - la sesta puntata su WittyTv e Mediaset Play : Ieri sera è andato in onda l'ultimo appuntamento con Temptation Island prima della puntata speciale. Le ultime tre coppie rimaste hanno preso anch'esse le loro decisioni sulle loro relazioni. Il pubblico da casa è rimasto molto stupito dal fatto che tutte e tre le coppie abbiano abbandonato separatamente il programma delle tentazioni. Una puntata dunque molto interessante e avvincente. Per chi se la fosse persa, sarà possibile rivederla online ...

ILARIA E MASSIMO STANNO ANCORA INSIEME?/ Dopo l'addio a Temptation Island - i fan... : ILARIA e MASSIMO si sono lasciati Dopo un'attenta riflessione. Dopo l'addio a Temptation Island 2019, i fans si separano e su Javier...

Temptation Island - Filippo Bisciglia emozionato : “Siete meravigliosi” : Filippo Bisciglia di Temptation Island commosso: il ringraziamento ai fan Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2019. Ma niente paura perchè stasera ci sarà una puntata speciale del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in cui i telespettatori avranno modo di capire cosa è successo alle coppie un mese dopo il falò di confronto. Comunque sia poco fa il conduttore di Temptation Island ha rotto ...

Temptation Island - crollo di Filippo Bisciglia a poche ore dalla finalissima : "Perché mi commuovo" : A poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island, il programma campione di share dell'estate di Canale 5, ecco piovere il messaggio del conduttore, Filippo Bisciglia, che davanti a un simile successo fatica a trattenere l'emozione. Su Instagram, Bisciglia, infatti ha scritto: "Quest’anno siete s

Temptation Island batte PornHub. Crollo degli accessi al sito hard durante la messa in onda : “Temptation Island” batte Porn Hub. Il programma trasmesso da Canale 5, infatti, è stato il più visto del prime time di ieri sera con 3.875.000 telespettatori e uno share del 24,65% e la sua messa in onda sarebbe coincisa con un Crollo degli accessi al famoso portale porno. Lo scrivono Rolling Stone e Dagospia, che hanno ricevuto i dati in anteprima.D’altronde, stando ai dati, “Temptation Island” ...