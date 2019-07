Temptation Island | crollo di Filippo Bisciglia a poche ore dalla finalissima

Temptation Island batte PornHub. Crollo degli accessi al sito hard durante la messa in onda : “Temptation Island” batte Porn Hub. Il programma trasmesso da Canale 5, infatti, è stato il più visto del prime time di ieri sera con 3.875.000 telespettatori e uno share del 24,65% e la sua messa in onda sarebbe coincisa con un Crollo degli accessi al famoso portale porno. Lo scrivono Rolling Stone e Dagospia, che hanno ricevuto i dati in anteprima.D’altronde, stando ai dati, “Temptation Island” ...

Temptation Island - Alessio in carcere : parlano Lenticchio e Valeria : Temptation Island, Alessio Bruno è ancora in carcere: le parole di Francesco Chiofalo e Valeria Bigella Alessio Bruno di Temptation Island è ancora in carcere. A dare le ultime novità è Francesco Chiofalo, il famoso Lenticchio, che ha conosciuto l’imprenditore all’edizione 2017 del programma condotto da Filippo Bisciglia. Due anni dopo quell’esperienza Alessio e Francesco […] L'articolo Temptation Island, Alessio in ...

Temptation Island - Ilaria lascia il fidanzato : 'Cerco di pensare alla mia felicità' : È giunto a termine il viaggio nei sentimenti per le coppie di Temptation Island: nonostante il popolo del web fosse convinto che alla fine Ilaria avesse concesso un'altra possibilità a Massimo, così non è stato e, per volontà di lei, i due si sono detti addio. Anche se a tratti la fidanzata sembrava dubbiosa alla fine si è alzata decidendo di proseguire da sola mentre il giovane la guardava attonito. La scelta di Ilaria Ilaria e Massimo si sono ...

Temptation Island - Sabrina riceve un due di picche da Giulio - l'ironia sul web : Ieri 29 luglio è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, dove i telespettatori hanno potuto assistere agli ultimi tre falò di confronto. Molti i colpi di scena che hanno interessato le coppie di fidanzati ancora in gioco e che hanno visto tutti uscire separatamente dal reality. Grande interesse ha suscitato il racconto della coppia formata da Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, con quest'ultima che, nel corso del fine settimana ...

Temptation Island 2019 : cosa sarà successo UN MESE DOPO? : È giunta al termine la sesta edizione di Temptation Island 2019 e, proprio per tale ragione, i telespettatori hanno scoperto se le sei coppie protagoniste del reality condotto da Filippo Bisciglia hanno deciso di proseguire oppure no la loro relazione. Facciamo il punto della situazione. Temptation Island, news: pace fatta solo tra David e Cristina Il lieto epilogo è arrivato soltanto per la coppia formata da David Scarantino e Cristina ...

Temptation Island - le coppie ad un mese dalle riprese : ci saranno dei ripensamenti : Manca solo una puntata alla fine della sesta stagione di Temptation Island. Oggi 30 luglio, Canale 5 trasmetterà un appuntamento speciale, girato al termine delle riprese del docu-reality. Filippo Bisciglia racconterà cos'è accaduto tra le sei coppie dopo il falò di confronto, chiarendo se le loro decisioni verranno confermate o se qualcuno farà un passo indietro. Per la prima volta nella storia del programma, ben cinque delle sei coppie hanno ...

Temptation Island - anticipazioni : il single Alessandro ha lasciato Jessica per la velina di Striscia? L'indiscrezione : Il tentatore del docu-reality avvistato in compagnia di Shaila Gatta. È già finita con la Battistello?

Temptation Island 2019 - Anticipazioni Ultima Puntata! : Temptation Island 2019 è arrivato alla resa dei conti. Nell’Ultima puntata scopriremo a distanza di tempo cosa hanno deciso di fare veramente le sei coppie. Eccovi le Anticipazioni dell’Ultima puntata di Temptation Island! Quella di Temptation Island 2019 è stata un’edizione da record. Per gli ascolti certamente, perché la sei puntate viste fino ad oggi sono state ancora più seguite del solito, facendo registrare un boom di ...

Temptation Island - cinque coppie su sei scoppiano : Sabrina “friendzonata” dal single Giulio. Vittorio lascia Katia in lacrime : “Non sono più innamorato di te” : Per la prima volta cinque coppie su sei scoppiano durante la partecipazione a Temptation Island. Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio: le tre rimaste in gara si aggiungono alla lista non lasciando insieme il programma dopo ventuno giorni. Se il finale sarà veramente questo lo scopriremo nella puntata in onda questa sera Canale 5, il reality farà il punto sulle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. La quinta puntata si ...

Temptation Island : le anticipazioni sulla puntata speciale sulle coppie : Stasera, in prima serata su Canale 5, l'ultimo appuntamento della sesta edizione: i protagonisti si raccontano dopo un mese dalla conclusione dell'esperienza.

Temptation Island un mese successivo al confronto : Pastrello promette nuovi risvolti : Si è conclusa ieri sera la nuova edizione di Temptation Island, con il confronto delle ultime tre coppie rimaste in gara, le quali hanno avuto modo di rivedersi e fare un bilancio della loro esperienza nel villaggio delle tentazioni di Canale 5. Un'edizione che è stata caratterizzata da numerosi addio al falò finale e proprio per questo motivo in moltissimi si sono chiesti cosa sia successo una volta che si sono spenti i riflettori del ...