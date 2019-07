Telegram sta preparando grosse novità | in arrivo le emoji animate

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 30 luglio 2019) La prossima mossa diper aiutare gli utenti a rendere più espressivi i propri messaggi consisterà nel rendereanche le. L'articolosta: inleproviene da TuttoAndroid.

pejoneresearch : WhatsApp sta preparando una versione per PC indipendente dallo smartphone - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Siamo già alla fase 'Ops'? Potrebbe essere. Per avere chiaro a che punto siamo e cosa sta succedendo nel mondo, abbiamo deci… - _peecak : RT @p_episcopo: A me ‘sta cosa delle emoji gigantesche che occupano mezzo schermo nei Direct e su Telegram mi fa cagare. -