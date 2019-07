Tav ultime notizie | Di Maio “Lega non ha i numero per andare da sola”

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 30 luglio 2019) Tav: Dinon ha iperdaContinuano a piovere le dichiarazioni sulla tav. Dopo l’ok di Conte è scoppiata l’ennesima crisi interna alla coalizione di governo con la Lega che, per ora, vince tanto sul fronte delle politiche messe in atto sia su quello squisitamente elettorale. Tav,: una battaglia decisiva per i 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle cerca di correre ai ripari difendendo a spada tratta la sua posizione iniziale, di non proseguire con la grande opera. Il movimento dei “no tav” ha mostrato il suo dissenso attraverso una serie di manifestazioni e attaccando fortemente i pentastellati. Bloccare i lavori della Torino-Lione era infatti uno degli obiettivi “fondativi” e fondamentali del Movimento delle origini. Rimettendosi alla volontà del Parlamento, Disembra aver ...

luca83840538 : @JankoYAY @Lettera43 Ho messo il dato delle ultime elezioni per dirti che statisticamente può essere realistico qu… - rodolfocorrenti : RT @patriziapiovano: @SkyTG24 Questo ancora non ha chiaro che il Piemonte, compresi i paesini della Val Susa, vuole la Tav, le ultime elezi… - patriziapiovano : @SkyTG24 Questo ancora non ha chiaro che il Piemonte, compresi i paesini della Val Susa, vuole la Tav, le ultime el… -