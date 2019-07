Tav | mozione Pd al Senato | rapida realizzazione e sì a grandi opere

Tav - Di Maio : “Crisi? Di chi vota con Pd e FI. Ad armi pari passerebbe la mozione M5s” : “Il Parlamento può fermare la Tav. Qualcuno dice che così stiamo sfiduciando Conte, io voglio dirlo chiaramente, c’è piena fiducia in Conte. Qualcuno parla di crisi di governo, ma quale crisi di governo? Al massimo parliamo di una crisi di qualche partito che vota insieme al Pd e a Berlusconi un regalo a Macron. Che voterà insieme a quei partiti che ci hanno fatto il Jobs Act o la legge Fornero, assieme a chi è salito ...

Tav : Patuanelli - ‘sì Cerno a nostra mozione atto di coerenza’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Ho appena accolto la firma del senatore del Pd, Tommaso Cerno, sulla nostra mozione per bloccare la realizzazione del Tav. Apprezziamo la coerenza dell’ex direttore dell”Espresso’, contrario, tanto da giornalista quanto da politico, a un’opera obsoleta e antistorica che rappresenta uno spreco di miliardi di euro di soldi pubblici”. Lo afferma il capogruppo M5S al ...

Lega valuta di non presentare una mozione pro Tav : "Tanto si farà" : La Lega è orientata a non presentare una propria mozione sulla Tav al Senato. E, a quanto si apprende, potrebbe non votare le altre mozioni sull’opera presentate da M5s (per il No) e dal Pd (per il Sì).Il ragionamento che si fa in ambienti leghisti per motivare questa posizione è che la linea del governo è chiara e la Torino-Lione si farà: le mozioni parlamentari, viene osservato, non sono in ogni caso ...

Pd presenterà una mozione sulla Tav : “Perso un anno fra panzane del M5S e indecisione di Salvini” : Lo annuncia Andrea Marcucci, capogruppo dei senatori dem al Senato. "Depositeremo una mozione in Parlamento per smascherare i bluff della maggioranza", comunica Marcucci, avvertendo che una votazione sulla Tav avrà come conseguenza obbligata le dimissioni del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

Tav : mozione Pd contro bluff maggioranza : 13.06 "Il Pd depositerà una propria mozione sulla Tav, per smascherare i tanti bluff della maggioranza. L'Italia ha perso un anno inutilmente per le panzane dei 5 Stelle e per le incredibili indecisioni di Salvini. Sottolineo che analogo testo per il via libera definitivo della grande opera fu bocciato dal Senato, con il concorso determinante della Lega. Per i Dem il voto sulla Tav deve avere come conseguenza obbligata le dimissioni del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Luglio : M5S - ecco la mozione No Tav che irrita Salvini : “Siete fuori” : Torino-Lione Tav, l’ultima mossa M5S. La Lega: “Dimettetevi” La mozione – Il Testo 5Stelle al Senato: “La Francia ci obbliga a un’opera inutile”. Il Carroccio infierisce: “Allora lasciate” di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La prova del bau. “Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino” (Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco su Rai1, Vero, 8.7). Un altro? La collegiale. “I ...

Tav - mozione M5s al Senato contro l'opera : "E' la nostra linea" | Leader No Tav : "Il Movimento ci ha venduti" : "Sapevamo che alla fine i 5 Stelle avrebbero calato le brache sulla Tav, come le hanno calate su tutto il resto", ha commentato Alberto Perino. Morra e Di Battista: "No al Partito della Grandi Opere"

Una mozione d'agosto per salvare la faccia con i No Tav. Così M5s cerca di limitare il danno : Al Senato, probabilmente il 7 agosto, il Movimento 5 stelle dirà No alla Tav. Voterà contro l’opera anche Danilo Toninelli, dal cui ministero è partito la lettera con cui il governo si impegna invece a concludere i lavori.L’esito è già scritto: vincerà il Sì, la Tav si farà. Ma la mozione depositata venerdì dai pentastellati a Palazzo Madama è il modo per evitare ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...