Tav | Di Maio | “Crisi? Di chi vota con Pd e FI Ad armi pari passerebbe la mozione M5s”

Tav ultime notizie : Di Maio “Lega non ha i numero per andare da sola” : Tav ultime notizie: Di Maio “Lega non ha i numero per andare da sola” Continuano a piovere le dichiarazioni sulla tav. Dopo l’ok di Conte è scoppiata l’ennesima crisi interna alla coalizione di governo con la Lega che, per ora, vince tanto sul fronte delle politiche messe in atto sia su quello squisitamente elettorale. Tav, ultime notizie: una battaglia decisiva per i 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle cerca di correre ai ripari ...

Salvini e Di Maio - ancora musi lunghi : scintille tra le due anime del governo su Tav e autonomia : Al funerale del carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega gelo tra i due vicepremier, che non si sono neanche stretti la mano

Di Maio : “Per ogni provvedimento ci dobbiamo sedere a un Tavolo io - Conte e quell’altro là”. L’audio dell’incontro con gli attivisti : “A volte siamo costretti a subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile. Ma dopo le elezioni non avevamo alternativa: o andavamo all’opposizione o cercavamo di portare a casa il più possibile nelle peggiori condizioni. ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo. ogni ...

Tav - Di Maio insiste : "Lega da sola non ha i numeri" : La questione Tav continua ad infiammare il dibattito all’interno della maggioranza di governo. Dopo il via libera da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, c’è stata l’inevitabile esultanza da parte della Lega, ma per contraltare il malumore serpeggia tra le fila del Movimento 5 Stelle. Nonostante ciò, secondo Luigi Di Maio, il risultato dell'imminente voto in Parlamento non è affatto scontato, perché il partito di Matteo Salvini ...

Tav - Luigi Di Maio : “Lega non ha i numeri - userà i voti del Pd per fare un favore a Macron” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sfida la Lega sul voto in Parlamento sulla Tav, l'Alta velocità Torino-Lione: "Oggi da sola non ha i numeri per far passare la Tav, dovrà usare i voti del Pd. E dovrà usare i voti del Pd per fare un favore a Macron: è una cosa che dovranno spiegare ai loro elettori".Continua a leggere

Tav - Di Maio : no resa - no regali a Macron : 18.08 "Noi non ci arrendiamo! Noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron". Così sulla Tav il vicepremier e capo politico M5S, Di Maio, dopo il post sul Blog delle Stelle, dal titolo "No a un' opera inutile e dannosa, no ad un altro regalo a Macron: la mozione del MoVimento 5 Stelle per fermare la Tav". Intanto il senatore M5S Morra, in un post su Fb sottoscritto da Di Battista: Tav serve solo al "partito della Grandi opere". In ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

