Tartaruga Caretta Caretta nidifica in una spiaggia di Pesaro | “Fatto raro | magnifica

La Tartaruga marina non ce l’ha fatta : l’esemplare di Caretta Caretta soccorso da un bambino in Sardegna è morto : Non ce l’ha fatta l’esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta recuperata ieri nel litorale di Muravera, sulla costa sud orientale della Sardegna, dopo la segnalazione di un bambino che l’aveva vista in difficolta’ a pochi metri dalla riva. “L’animale, nonostante avesse superato l’intervento chirurgico per l’estrazione dell’amo – spiegano i veterinari del CReS di ...

Salvataggio in mare al largo della Sicilia per una Tartaruga Caretta Caretta : il plauso del WWF : Il Capitano L.C. Giuseppe Bertolini mentre proseguiva al comando del catamarano ALE M. della compagnia navale Liberty Lines attirato da una grossa matassa di reti, nasse e cordame affiorante rallenta la corsa e superata la stessa veniva avvisato dal piccolo Samuele che una testolina sbucava dalla matassa affiorante. A questo punto il comandante virava di 180 gradi e affiancava lentamente l’ammasso di reti che era trascinato in superficie da un ...

Isole Eolie - Tartaruga Caretta Caretta torna a nidificare anche a Lipari : straordinaria nidificazione a Canneto [VIDEO] : Dopo Stromboli, straordinaria nidificazione anche a Canneto, borgata di Lipari, di tartaruga Caretta Caretta. Sono stati alcuni isolani a richiamare l’attenzione della guardia costiera e della Protezione civile e subito c’e’ stata la segnalazione alla biologa Monica Blasi dell’associazione di Filicudi. La zona e’ stata recintata. “La grossa tartaruga – racconta la professoressa Lina Paola Costa, storica ...

Tartaruga Caretta caretta depone uova a Stromboli : sito protetto da recinto costruito dagli isolani : Una testuggine caretta caretta ha deposto le uova a Stromboli. “La ricerca – dice Monica Blasi, presidente dell’associazione Filicudi WildLife Conservation – e’ partita quando i biologi sono accorsi nel luogo della segnalazione e dopo lunghe e stremanti ricerche, quando si erano quasi perso le speranze di trovare il punto esatto di nidificazione in quanto la zona e’ caratterizzata da ciottoli e sterpaglie che ...

Ritorno alla libertà per la Tartaruga Eleonora : la caretta caretta riabilitata dall’acquario di Livorno : Domani, martedì 11 giugno, è il giorno designato per la liberazione della tartaruga caretta caretta Eleonora, riabilitata presso il Centro recupero dell’Acquario di Livorno, uno dei quattro centri toscani, facenti parte della rete dell’Osservatorio Toscano per la biodiversità. La liberazione avverrà nell’ambito di un evento che inizia alle 10 presso l’Auditorium dell’Acquario di Livorno durante il quale verranno ...

Tartaruga ‘Caretta caretta’ salvata in mare alle Isole Eolie con una lenza attorcigliata (FOTO) : Una Tartaruga ‘Caretta caretta’ che aveva una cima ed una lenza da palangaro attorcigliate alla pinna natatoria anteriore destra è stata salvata al largo di Filicudi dall’equipe della biologa romana Monica Blasi, presidente dell’associazione “Filicudi Wildlive Conservation”. Dalla targhetta indentificativa i ricercatori hanno scoperto che la Tartaruga si chiama “Crow” e che era stata ...

Salvato esemplare di Tartaruga Caretta Caretta al largo della Calabria : Il Corpo della Guardia di Finanza, quale polizia del mare nazionale, ha la responsabilità del presidio di prima linea delle acque territoriali italiane. In Calabria dove, sotto l’egida del Comando Regionale di Catanzaro, agisce la risorsa specializzata costituita dal Reparto Operativo Aeronavale (R.O.A.N.) di Vibo Valentia, articolato lungo tutta la costa regionale sui diversi presidi della Stazione Navale di Vibo Marina e rinforzato dalla ...