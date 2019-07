Suicidio assistito | il Comitato di bioetica apre per la prima volta alla linea del sì

Comitato di bioetica - Suicidio assistito distinto dall’eutanansia : Il riferimento è al caso di Marco Cappato e alla sospetta illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice penale

Suicidio assistito - primo parere del Comitato Nazionale di Bioetica : “Diverso dall’eutanasia - ma non è un’apertura” : Il Suicidio assistito è diverso dall’eutanasia. È quanto emerge dal primo parere sul Suicidio medicalmente assistito, redatto dal Comitato Nazionale di Bioetica. Il Comitato, durante la Plenaria del 18 luglio, si è spaccato in due tra la linea del sì e quella del no, delineando però sei raccomandazioni che dovranno servire da linea guida per il legislatore. Il documento, infatti, intende “svolgere una riflessione sull’aiuto al ...

Suicidio assistito - primo parere del Comitato Nazionale di Bioetica : diverso dall’eutanasia - ma non è un’apertura : Il Suicidio assistito è diverso dall’eutanasia. È quanto emerge dal primo parere sul Suicidio medicalmente assistito, redatto dal Comitato Nazionale di Bioetica. Il Comitato, durante la Plenaria del 18 luglio, si è spaccato in due tra la linea del sì e quella del no, delineando però sei “raccomandazioni” che dovranno tornare utili al legislatore. Il documento, infatti, intende “svolgere una riflessione sull’aiuto al ...

Noa - il Papa : “Eutanasia e Suicidio assistito una sconfitta per tutti” : È una storia di profondo dolore quella di Noa Pothoven, giovane e bella ragazza olandese di Arnhem, abusata in diverse occasioni dagli 11 ai 14 anni, per anni vittima di stress post traumatico, anoressia, attacchi di panico. L’epilogo di una vita trasformata in un calvario dalle violenze subite è stato ancora più tragico: dopo aver smesso da giorni...