Suicidio assistito | il Comitato di bioetica apre alla linea del sì

(Di martedì 30 luglio 2019) Pubblicato il parere che rompe un tabù. Il presidente Lorenzo D’Avack: «L’eutanasia è altra cosa. Ilnon è omicidio». No dei cattolici. A settembre attesa la sentenza della Consulta su chi aiuta il paziente a togliersi la vita. In alto mare la legge

