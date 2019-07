Stranger Things 4 | personaggi e attori che non ci saranno nella nuova stagione

Stranger Things 4 anticipazioni : verità sul futuro dello sceriffo Hopper : Jim Hopper è vivo? anticipazioni Stranger Things 4 Jim Hopper è morto davvero? Lo sceriffo del momento ha creato un vuoto nel cuore di tutti gli affezionati di Stranger Things, che vorrebbero sapere al più presto che fine abbia fatto: sul finale di stagione, è stato distrutto il macchinario capace di aprire il varco del […] L'articolo Stranger Things 4 anticipazioni: verità sul futuro dello sceriffo Hopper proviene da Gossip e Tv.

Stranger Things - Dacre Montgomery racconta la sua infanzia : ‘Ero un bambino perso’ : “Quando avevo 15 anni non ho passato gli esami di recitazione a scuola. Quando ne avevo 16 mi è stato detto di perdere peso. Quando ne avevo 17 mi hanno fatto presente che sarebbe stato meglio andare a scuola di recitazione e che mi allenassi. (…) Quando andavo a scuola di recitazione mi hanno chiesto di andarmene. Quando avevo un sogno mi è stato detto che non era realizzabile. Beh, sapete una cosa? Ho perso peso, sono andato a ...

Citazioni in Stranger Things 3? I fratelli Duffer svelano la lista dei film che hanno ispirato alcune scene : Da Alien a L'Esorcista, da Gremlins al Frankestein del 1931, sono questi alcuni dei titoli svelati dai fratelli Duffer in una lista completa di Citazioni in Stranger Things 3. A distanza di poco meno di un mese, i creatori della serie cult in forza a Netflix, hanno messo fine alla caccia alle Citazioni e così hanno reso nota la lista completa dei film che in questi nuovi episodi sono stati citati, sfiorati o solo nominati e questo non farà altro ...

personaggi gay Stranger Things: i nomi Chi sono i personaggi gay di Stranger Things? Nel mondo di questa serie Tv Netflix, non sorgono solo nuove domande sul Sottosopra (che resta fondamentalmente ancora un mistero) ma anche sui protagonisti che hanno reso celebre questo capolavoro dei fratelli Duffer. Il primo coming out lo ha fatto Robin […]

Stranger Things 3 : The Game - recensione : Sin dal suo esordio su Netflix nel non troppo lontano 2016, Stranger Things è riuscita a catturare milioni di spettatori, grazie alle sue atmosfere anni '80 e a una trama coinvolgente, con i cinque ragazzini come protagonisti e un insieme di personaggi secondari e di supporto promettente. Giunti alla terza stagione, distribuita proprio questo mese, e con un arco narrativo ancora nel pieno del suo vigore, era inevitabile pensare che i produttori ...

Joe Keery - Steve di «Stranger Things» è anche cantante. Il singolo «Roddy» : Dal Sottosopra alla musica, o quasi: per tutti i fan di Stranger Things è Steve Harrington, il bello di Hawkins, ma da ora è Djo, promettente musicista. Lui, in realtà, è Joe Keery, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo di Steve nella serie cult di Netflix, e già icona di stile (non solo per i capelli). Joe Keery ha una doppia anima, poiché è attore ma è anche un musicista: in passato ha ...

Come Stranger Things 3 ha raccontato la diversità - da Will a Robin la serie affronta la scoperta dell’orientamento sessuale e non solo : Al di là delle storie d'amore di Mike ed Eleven, di Max e Lucas e di quella incompiuta di Joyce ed Hopper, la sessualità dei personaggi di Stranger Things 3 ha avuto un certo peso negli episodi di questa stagione, che per la prima volta si è aperta verso una rappresentazione più ampia ed inclusiva degli orientamenti sessuali. ATTENZIONE SPOILER! Per la prima volta, la serie dei Duffer Brothers ha introdotto un personaggio ricorrente ...

Ultime notizie sulla quarta stagione di Stranger Things: cosa bisogna sapere della serie Tv Netflix Sì, anche voi volete sapere prima del tempo cosa succederà al gruppo di piccoli eroi nella quarta stagione di Stranger Things e più avanti troverete delle anticipazioni. È ormai assodato che dovranno affrontare nuovamente il Mind Flayer e questa volta […]

Roddy è il primo brano del nuovo progetto di Joe Keery di Stranger Things (audio - testo e traduzione) : Chi è Joe Keery di Stranger Things? Facile: è Steve Harrington, il gelataio, il ragazzo che cerca di promuovere il suo sex appeal con la clientela, che si fa raccontare storie di spionaggio russo dal buon Dustin di fronte a una coppa di gelato e che, guarda caso, decide di sfidare un intero sistema. Non sarà un caso, forse, se gli stessi che dividono lo spazio di un tavolo per pianificare la nuova missione che porterà alla distruzione del ...

Stranger Things 4 si farà davvero: la nuova stagione confermata dai Duffer, attori già al lavoro I fratelli Duffer stanno tenendo sulle spine tutti i fan più sfegatati di Stranger Things, la serie Tv di Netflix super-seguita e super-scaricata, che ha raggiunto un successo assurdo in poco tempo. Gli stessi Duffer non credono ancora a […]

La Robin di Maya Thurman Hawke in Stranger Things 3 è diventata lesbica solo in corso d’opera (video) : Decisamente la rivelazione di questa stagione della serie, Maya Thurman Hawke in Stranger Things 3 ha interpretato la liceale omosessuale Robin Buckley, coinvolta nei misteri del Sottosopra e nella lotta al Mind Flayer per via del suo rapporto nemici/amici con Steve. Sin dal debutto della stagione su Netflix, il suo personaggio è stato uno dei più acclamati sui social, nonostante fosse nuovo di zecca. L'attrice, figlia di Uma Thurman e ...

Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things a Giffoni accolti dalla #NeverendingChallenge (video) : Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things sono stati tra i primi ospiti internazionali del Giffoni Film Festival 2019, patito lo scorso 19 luglio: la coppia di attori, insieme nella vita e sul set della serie Netflix, è arrivata nella cittadina della kermesse dedicata al cinema per ragazzi nel primo weekend di questa edizione. I due attori sono stati premiati col Giffoni Experience Award per i loro ruoli di Nancy Wheeler e Jonathan ...