Spazio | la missione NASA-ESA Mars Sample Return prende forma

Spazio - India : countdown per la missione lunare Chandrayaan-2 : Conto alla rovescia per la missione lunare Indiana Chandrayaan-2, posticipata la settimana scorsa. Il lift-off è previsto per le 14:43 locali (9:13 GMT) dal Centro spaziale di Sriharikota, nel sudest del Paese. Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, l’ISRO ha comunicato il rinvio a causa di “un problema tecnico” al veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III ...

Spazio : partita nuova missione per Luca Parmitano : ROMA - nuova missione spaziale per l'austronauta siciliano Luca Parmitano. A 50 anni di distanza da quando l'Apollo 11 toccava il suolo lunare,...

Luca Parmitano è tornato nello Spazio : lanciata la navicella Soyuz - inizia la missione Beyond : Luca Parmitano, astronauta catanese, colonnello dell'Aeronautica Militare, è partito per la Stazione Spaziale Internazionale dove nei prossimi duecento giorni condurrà decine di esperimenti prendendo i comandi della missione Beyond, “oltre”.Continua a leggere

Parmitano nello Spazio - iniziata la nuova missione di Astroluca : comanderà la Iss : Il lancio nel giorno dell’anniversario dell sbarco dell’uomo sulla Luna. L’astronauta siciliano sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale

Etna : emissione cenere vulcanica - riaperto parzialmente Spazio aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, “vista la diminuzione dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la parziale riapertura dello spazio aereo” rimasto chiuso nella notte. Fino alle 11 sarà consentito l’arrivo di 6 aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere ...

Spazio - tutto pronto per il lancio della missione Beyond. Parmitano emozionato : “sono al servizio dell’umanità” [FOTO] : L’astronauta Luca Parmitano si conferma un Uomo speciale e nella conferenza alla vigilia del lancio della Soyuz MS-13, che con la missione Beyond (Oltre) dell’Esa lo porterà per la seconda volta sulla Stazione spaziale internazionale, monopolizza l’attenzione di tutti i giornalisti, raccolti all’hotel Cosmonaut di Baikonur. Fa battute in russo, scherza, traduce in inglese e italiano, spiega la complessità della missione ...

La maglia delle azzurre della pallavolo in viaggio per lo Spazio : Parmitano porta con sè la divisa italiana per la missione Beyond : Domani, sabato 20 luglio, la maglia delle azzurre parte per lo Spazio Un viaggio speciale quello che la maglia azzurra della Nazionale femminile di pallavolo intraprenderà da domani. La casacca italiana, argento ai Mondiali 2018, partirà alla volta dello Spazio, domani, insieme a Luca Parmitano. Un viaggio nello Spazio possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale italiana e la Fipav. Un’iniziativa che era stata ...

Luca Parmitano pronto a partire nello Spazio! Gli esperimenti della missione Beyond : A sei anni di distanza dalla missione Volare l'astronauta italiano Luca Parmitano è pronto a tornare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Partirà alle 18:28 ora italiana di sabato 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur (Kazakistan), nel giorno del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Sarà il primo comandante italiano della ISS. Durante gli oltre sei mesi di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ...

Spazio : la missione Beyond di Luca Parmitano ci avvicina alla Luna : Al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, si sono concluse le operazioni di roll-out (trasporto e posizionamento alla rampa di lancio) della Soyuz MS-13 e del suo lanciatore, che il 20 Luglio porteranno sulla Stazione Spaziale Internazionale l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, Andrew Morgan della NASA ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. L’astronauta italiano ha scelto Beyond (“Oltre“) come ...

Spazio - India : il lancio missione lunare Chandrayaan-2 in programma il 22 luglio : La seconda missione di esplorazione lunare dell’India, Chandrayaan-2, è stata riprogrammata il 22 luglio, alle 02:43 ora locale, dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh: lo ha annunciato via Twitter l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale. Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, ...

Spazio - Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA : nel 2024 l’uomo sulla Luna - nel 2033 la prima missione su Marte : La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim Bridenstine, l’Amministratore della NASA. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date: 2024 l’uomo sulla Luna, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la ...