SOS ambiente | il 29 luglio la Terra ha esaurito le sue risorse per il 2019

Legambiente : da Nord a Sud è boom degli stabilimenti green e SOStenibili : È boom degli stabilimenti balnerari green. Dal Cilento al Salento, da Ravenna a Viareggio, passando per il Parco di Migliarino San Rossore per arrivare all’area protetta di Torre del...

NOPLANETB lancia la sfida per l’ambiente : 100mila euro per la SOStenibilità : 100 mila euro: questa la cifra stanziata per la call for innovation partita sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso e organizzata nell’ambito di NOPLANETB, l’iniziativa ideata e promossa da Fondazione punto.sud per favorire azioni volte alla sostenibilità ambientale, in particolare nelle città metropolitane. La call for innovation è sostenuta dal contributo dell’Unione europea e di Fondazione Generas. C’è tempo fino al 10 ...

SOS clima - Goletta Verde a Punta Penna In tanti alla manifestazione per la difesa dell'ambiente : Chieti - Flash Mob di Goletta Verde 'Sos clima', una catena umana a Punta Penna contro le fonti fossili e per fermare quelli che Legambiente chiama "ladri di futuro". "Le fonti fossili devono rimanere nei fondali marini e nel sottosuolo. È inaccettabile che il nostro Paese continui a sostenere le fonti inquinanti, nonostante la crisi climatica", dice il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani. ...

Cosa hanno in comune bilancio e ambiente? Devono essere SOStenibili - per i nostri figli : Il dibattito sulla manovra correttiva al DEF che – grazie a Carola – si è svolto piuttosto in sordina ha avuto la stessa caratteristica di tante discussioni sulle recenti leggi finanziarie: guardare solo al presente.Lo sforzo dei nostri governanti è teso unicamente a trovare escamotages per mantenere promesse elettorali, farne di nuove, “rispettare i vincoli di bilancio dell’Europa”.Invece, la ...

Premio Terre de Femmes Italia : l’impegno di Yves Rocher per SOStenere le donne e l’ambiente : Da oltre 25 anni il Gruppo Rocher sostiene le iniziative benefiche della Fondazione Yves Rocher e le sue azioni finalizzate a sostenere le donne e l’ambiente. Con uno scopo ben preciso: dare un contributo concreto per migliorare il mondo. In questo contesto nasce il Premio Terre de Femmes che nel 2019 in Italia giunge alla sua quarta edizione. Cos’è il Premio Terre de Femmes Il Premio Terre de Femmes sostiene i progetti di donne che in ...

WWF : subito un Piano di azione nazionale per l’uso SOStenibile dei fitofarmaci che tuteli ambiente e salute : Il WWF Italia chiede che “il nuovo Piano di azione nazionale sui Pesticidi (PAN) garantisca la tutela della salute di consumatori e agricoltori, salvaguardi la natura e promuova l’agricoltura biologica.” In particolare al Governo e alle Regioni l’Associazione ambientalista chiede “alcune modifiche sostanziali al vecchio PAN, scaduto lo scorso 12 febbraio ed ancora in corso di aggiornamento da parte dei tre ministeri competenti: ...

David Gilmour - la sua Black Strat venduta all’asta per 4 milioni di dollari a SOStegno dell’ambiente : Al quartier generale della più grande casa d’aste al mondo, Christie’s al Rockefeller Center di new York, sono state battute e vendute ben 126 chitarre di David Gilmour, il celebre chitarrista dei Pink Floyd. Sono stati raccolti ben 21.490.750 dollari, di cui quasi quattro milioni (per la precisione 3.975.000 dollari) per la “Black Strat”, che è stata parte integrante della registrazione degli album dei Pink Floyd “The ...

Ambiente - Pcup : raccolti 450mila euro per l’eco-bicchiere che SOStituisce la plastica usa e getta : Obiettivo massimo raggiunto: Pcup, la startup che ha ideato il bicchiere in silicone con chip incorporato come alternativa alla plastica usa e getta, ha raccolto 450 mila euro nei due mesi di campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Crowdfundme, che si è conclusa pochi giorni fa. Sono 238 gli investitori che hanno portato il loro contributo – il chip minimo era fissato a 250 euro – diventando soci complessivamente del 3,6% dell’azienda, ...