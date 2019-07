Siracusa | M5S | ’emendamento al collegato per finanziare rinascita Saline di Priolo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “La riserva naturaledi Priolo è un unicum e non può essere abbandonata a se stessa. Dopo l’incendio che l’ha distrutta, abbiamo ascoltato il direttore della riserva in commissione Ambiente e abbiamo deciso di inserire nel primo disegno di legge disponibile una proposta che preveda uno stanziamento di somme per il progetto di ripristino dei luoghi, in modo che si possano quanto prima avviare i lavori di recupero”. Ad annunciarlo sono i deputati del M5S in commissione Ambiente Ars Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nuccio Di Paola e Valentina Palmeri. L’intenzione è quella di depositare un emendamento già nelalla finanziaria di competenza della commissione che, dicono, “al più presto andrà al vaglio dell’Aula”. “Occorre fare in fretta e bene – sottolinea il deputato ...

