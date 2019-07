Sintomi | cause e rimedi contro l’indigestione

Come distinguere un melanoma da un neo? Come riconoscerlo con la regola “Abcde” - Sintomi e cause : Il melanoma è un tumore, spesso molto aggressivo, che origina nella cute o, più raramente, negli occhi o nelle mucose. Si sviluppa dai melanociti, le cellule che producono la melanina, il pigmento che conferisce alla cute la sua colorazione. Come si riconosce? Come si distingue da un neo innocuo? Quali sono sintomi e cause? Di seguito l’approfondimento degli esperti dell’Humanitas Research Hospital, un ospedale ad alta ...

Pressione alta e caldo - cosa fare? Tutto su Sintomi - cause e valori - cosa mangiare e come abbassarla con rimedi naturali : Numerose persone soffrono di Pressione alta, che, con il caldo estivo, può rivelarsi difficile da gestire: l’ipertensione è molto diffusa, spesso determinata da un’alimentazione errata. E’ considerata un importante fattore di rischio per l’ictus, l’infarto del miocardio, l’insufficienza cardiaca, gli aneurismi nelle arterie e per la malattia arteriosa periferica. La condizione aggrava lo stato di salute di ...

Le cause principali - i Sintomi e la cura del vaginismo : Il vaginismo è un disturbo sessuale femminile che, secondo le statistiche, colpisce in media l’1-2% delle donne in età fertile. Una percentuale che cresce fino al 15% se si prendono in considerazione le sole donne che si sottopongono a controlli clinici ginecologici frequenti e dichiarano spontaneamente di soffrire di questo disturbo. Naturalmente effettuare una stima precisa dell’esatta percentuale di donne affette da questa disfunzione non è ...

Cervicale (cervicalgia) - boom in estate : Sintomi e cause del dolore al collo - i rimedi e gli errori più comuni : Mal di testa, dolore al collo, scricchiolii nel torcere il collo, crampi, giramenti di testa, nausea, tendenza a perdere l’equilibrio, tachicardia, disturbi dell’udito o nella deglutizione, debolezza agli arti superiori: sono questi alcuni sintomi della Cervicale che rappresenta una vera e propria emergenza anche in estate. La cervicalgia (più nota come Cervicale) è un generico disturbo muscolo-scheletrico che si concretizza in un dolore al ...

Colesterolo alto : tutto su Sintomi e cause - ecco quali sono i valori ottimali (LDL - HDL - totale) : Il Colesterolo appartiene alla famiglia dei lipidi o grassi; è una delle componenti della membrana delle cellule ed è presente nel sangue e in tutti i tessuti. Mentre, in quantità fisiologiche, è indispensabile per la costruzione di cellule sane, quando il Colesterolo è alto, costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il Colesterolo in eccesso, infatti, può causare la formazione di depositi di grasso nei vasi ...

Diabete - glicemia alta a digiuno : cos’è l’iperglicemia - tutto su cause e Sintomi - come prevenirla e curarla : La glicemia alta a digiuno, o “iperglicemia” è una condizione in cui si riscontrano valori elevati di glicemia nel sangue a digiuno maggiore di 100 mg/dl. Per la diagnosi di Diabete è sufficiente un valore di glicemia a digiuno >126 mg/dl confermato in almeno due giornate differenti. Di seguito l’approfondimento sul tema pubblicato dall’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e ...

Tiroide - cosa provoca il tumore : le cause e tutti i Sintomi più comuni - chi è a rischio e come si cura : Il tumore della Tiroide è provocato dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancro della Tiroide non è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel ...

Cause - Sintomi e cure per la gravidanza a rischio : Non sempre, purtroppo, le gravidanze vanno come si vorrebbe. Ci sono donne che, talvolta, si trovano a dover fare i conti con una gravidanza a rischio, che comporta rischi per il feto o per la futura mamma più elevati rispetto al normale. Ma quali sono le Cause, i sintomi e come bisogna comportarsi quando il ginecologo fornisce la sua diagnosi? Possono essere diverse, le Cause di una gravidanza a rischio. Le più comuni sono lo stress, il tipo di ...

Carenza di potassio e magnesio : Sintomi - segnali - cause e conseguenze - cosa mangiare per rimediare alla mancanza : La Carenza di magnesio e potassio può determinare precisi sintomi e tante conseguenze per il nostro organismo: scopriamo i segnali più comuni e come rimediare (cosa mangiare ad esempio) in caso di mancanza di questi due minerali fondamentali. cosa sono magnesio e potassio magnesio e potassio vengono spesso associati all’interno dei vari supplementi alimentari a causa della loro stretta correlazione biologica. Il magnesio è un cofattore ...

Ingrassare velocemente - perdere peso con difficoltà - intestino pigro : i Sintomi del metabolismo lento - cause e rimedi : Il metabolismo può influire sulla nostra vita con determinati sintomi, come ad esempio la tendenza a Ingrassare o a perdere peso con difficoltà, affaticamento, pressione bassa, intestino pigro, sudorazione eccessiva. I sintomi del metabolismo lento sono piuttosto riconoscibili, ad esempio quando si ingrassa nonostante la dieta e ci si sente molto stanchi: in questi casi il metabolismo potrebbe essere “inceppato“. Cosa si intende ...

Argiria : Sintomi - cause e cura : L’Argiria è una malattia della pelle che non ci fa rischiare la vita. Non è troppo nota ed è parecchio rara. Provoca la colorazione grigio-bluastra della cute e delle mucose e di solito ciò accade se ci siamo esposti per troppo tempo a dei composti dell’argento. (altro…) The post Argiria: sintomi, cause e cura appeared first on Idee Green.

Quando il mal di testa deve preoccupare : cause e Sintomi del Tumore al Cervello : Ci sono sintomi, come forti mal di testa che non passano con i farmaci analgesici o gli antinfiammatori, che costituiscono un campanello d’allarme su cui indagare, perché, nel caso più temuto, potrebbe essere una spia di gravi patologie, tra cui il Tumore al Cervello. Cos’è il Tumore al Cervello Per Tumore al Cervello si intende una proliferazione abnorme di cellule nel Cervello: si può trattare di neoformazioni benigne (es. ...

Carenza di Vitamina D : Sintomi - cause - conseguenze e alimenti consigliati. L’estate è il momento per fare il pieno : Con il termine Vitamina D si intende un gruppo pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine: Vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Si tratta di un elemento fondamentale per la salute delle ossa, di cuore e cervello, ed è quindi necessario assumerne una quantità sufficiente o, eventualmente, integrarla in altro modo. La Vitamina D ha un ruolo fondamentale nell‘attivazione del sistema immunitario, in quanto stimola le cellule a reagire ...

Infarto intestinale : cause - Sintomi e rimedi : Quando l’afflusso di sangue all’intestino si interrompe può avvenire l’Infarto intestinale, un evento raro e poco conosciuto, che spesso richiede un intervento chirurgico per essere risolto. Scopri cos’è l’Infarto intestinale, quali sono i sintomi e come lo si può curare. Infarto intestinale: che cos’è? L’intestino, a causa delle sue molteplici funzionalità, è percorso da numerosi vasi sanguigni che hanno il compito di trasportare sia il sangue ...