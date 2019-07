Sicilia | Musumeci riceve ministro Energia maltese

Sicilia : Musumeci ad Acquedolci per premiare studenti meritevoli : (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani ad Acquedolci, in provincia di Messina. L’occasione è data dalla premiazione - che si terrà nell’Aula consiliare del Comune, a partire dalle ore 18 - degli studenti neo diplomati con 100 e 100 e lode del comprensorio nebr

Sicilia : Musumeci ad Acquedolci per premiare studenti meritevoli : (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani ad Acquedolci, in provincia di Messina. L’occasione è data dalla premiazione – che si terrà nell’Aula consiliare del Comune, a partire dalle ore 18 – degli studenti neo diplomati con 100 e 100 e lode del comprensorio nebroideo. Ad accogliere il governatore sarà il sindaco del cittadina Alvaro Riolo, insieme ai primi cittadini ...

Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Il sistema formativo scolastico deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Gli studenti italiani devono avere le stesse opportunità e lo stesso livello di istruzione, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico deve e

Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' (2) : (AdnKronos) - La regionalizzazione del sistema scolastico, si sottolinea nel testo, "determinerebbe inquadramenti contrattuali del personale su base regionale, salari, forme di reclutamento, sistemi di valutazione disuguali, nonché livelli ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi ed

Autonomia : all’Ars mozione Pd sulla scuola - ‘Musumeci tuteli la Sicilia’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Il sistema formativo scolastico deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Gli studenti italiani devono avere le stesse opportunità e lo stesso livello di istruzione, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico deve essere garantita parità di diritti. Il presidente Musumeci partecipi al Consiglio dei ministri per contrastare le pericolose ...

Autonomia : all’Ars mozione Pd sulla scuola - ‘Musumeci tuteli la Sicilia’ (2) : (AdnKronos) – La regionalizzazione del sistema scolastico, si sottolinea nel testo, “determinerebbe inquadramenti contrattuali del personale su base regionale, salari, forme di reclutamento, sistemi di valutazione disuguali, nonché livelli ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi educativi diversificati facendo venir meno il ruolo dello Stato come garante di unità nazionale, solidarietà e perequazione tra le ...

**Governo : Musumeci - ‘Toninelli fermo - in Sicilia non fa niente’** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Sull’eterna vicenda della super strada Ragusa-Catania, attesa da 32 anni, Toninelli prende tempo e non riesce a dare risposte. Il ministro viene in Sicilia sola per fare bassa cucina politica, continua a provocare e insultare il governo regionale, non si è ancora rassegnato alla sconfitta” delle ultime regionali in Sicilia: “Nessuno gli ha spiegato che le competenza sulle strade le ...

Autonomia : Musumeci - 'Sicilia non è contraria ma contenuti devono essere chiari' : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Questa vicenda sembra circondata da un alone di mistero. E’ come se nessuno al di sotto della 'linea gotica' avesse il diritto di sapere di cosa stiamo parlando. Noi siciliani non siamo contrari in linea di principio al regionalismo differenziato, siamo autonomisti da

Sicilia : Faraone - ‘Musumeci scendiletto di Salvini’ : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “Non mi lascerò trascinare nei pettegolezzi, noi non ci fermeremo, non passiamo la mano ma rilanciamo e chiameremo a raccolta tutti coloro che vogliono essere protagonisti dell’alternativa a Salvini e a Di Maio e agli scendiletto in salsa sicula di Salvini che sono rappresentati dall’attuale presidente della Regione (Nello Musumeci ndr) che sostanzialmente su quell’alleanza e su ...

Esplosione Stromboli - sopralluogo del governatore Siciliano Musumeci a Ginostra : “metteremo in sicurezza il vulcano” [FOTO] : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, stamane, nella frazione di Ginostra sull’isola di Stromboli. A una settimana dall’Esplosione del vulcano, che ha causato un morto e due feriti, il governatore ha voluto rendersi conto personalmente della situazione per comprendere quali siano le iniziative da mettere in campo, oltre a quelle già realizzate nell’immediatezza, per uscire definitivamente dalla fase ...