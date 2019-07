Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019)di, pseudonimi come “il re del nulla”, ma anche scatti quotidiani e di giorni passati sulle spiagge di Fregene o con le bellezze architettonichesullo sfondo. Così i due giovanifermati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega si presentavano su internet.Colpisce uno scatto in cui Gabriel Christian Natale Hjorth si mostra dopo aver fatto acquisti da Gucci in via Condotti a Roma. La foto, di cui non è chiara la datazione, appare sul profilo Soundcloud del giovane, dove lui condivideva i suoi brani musicali preferiti. A quanto pare, questa sarebbe l’unica immagine reperibile sui social dove il ragazzo esibisce uno stile di vita agiato.Famiglia paterna di origini italiane, Gabriel era arrivato nella Capitaledell’amico per salutare alcuni parenti. Il padre Fabrizio Natale è consulente ...

HuffPostItalia : Shopping di lusso e hotel a 4 stelle. Le vacanze romane dei due americani prima dell'omicidio - marobe997 : RT @Solocarmen1: #Carabinereucciso.Quindi dobbiamo pietire un americano straricco che fa lo shopping da Gucci,dorme in hotel di lusso, vive… -