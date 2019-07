“Sei ancora un sogno” Anna Falchi | a 47 anni il Senza veli incanta tutti | fan impazziti

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019). Basta il nome per accendere la fantasia. Da ‘Miracolo italiano’, il film con Leonardo Pieraccioni grazie al quale si è fatta conoscere nei primiNovanta, una lunga scalata che l’ha portata a entrare di diritto nell’immaginario erotico italiano. Amata, sognata,è stata infatti una delle showgirl più amate e seguite della televisione italiana. E oggi che è mamma e il suo lavoro davanti alle telecamere è notevolmente diminuito, non smette di affascinare i suoi tantissimi fan attraverso i social.– negliNovanta i suoi calendari fecero registrare clamorosi sold out, suquello celebre di Max tra i primi del genere, ha sempre avuto un fisico mozzafiato e la sua bellezza non è mai stata messa in discussione. Nata in Finlandia da padre italiano, laha vissuto per 6nel Paese Scandinavo prima di trasferirsi in Italia. Ha iniziato ...

Ettore_Rosato : Caro Salvini, sei tu Ministro, spetta a te pretendere di sapere come sia potuto accadere. Per i vertici dell’Arma,… - rubio_chef : 'Due americani hanno ammazzato un buonista”. Dove sono i razzisti? Dove sono gli schifosi con il meme del carabinie… - RobertoBurioni : @byoblu @DomRinaldi57 @Claudia60337379 @leo_the_teacher @matteosalvinimi @luigidimaio Fai uno sforzo, apri il sussi… -