Scuola | 7 studenti disabili di Madrid a Vicenza per un’esperienza di stage

Scuola/ Quella "buona" non fa prigionieri gli studenti : Si guarda alla SCUOLA come ad un luogo in cui si contende non sulla qualità o sull'efficienza, ma sull'esercizio del potere. Una direzione sbagliata

Scuola - i risultati degli Invalsi : divario Nord e Sud e l’italiano è la “bestia nera” degli studenti : I risultati dei test, secondo il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, mostrano “oltre ad alcuni innegabili segnali di...

Scuola : all’Invalsi male gli studenti in matematica e inglese - divario tra Nord e Sud : Cresce il divario dell'istruzione tra il Nord e il Sud, con matematica, italiano e inglese le materie più difficili. Campania, Sicilia e Calabria fanno segnare i record più negativi: sono questi i risultati delle Prove Invalsi svolte da 2 milioni e mezzo di studenti italiani di quinta elementare, terza media e quinto superiore. Bussetti (Miur): "Innegabili motivi di preoccupazione".Continua a leggere

Scuola/ Dalla Francia a Orazio - studenti protagonisti di un mondo aperto : La relazione tra realtà formative diverse aiuta ragazzi e professori. Come a Napoli hanno dimostrato Olimpiadi delle lingue classiche e progetti Erasmus+

Scuola : per studenti con Isee sotto € 20.000 niente tasse scolastiche : La legge italiana prevede che dopo il sedicesimo anno di età, cioè dopo aver assolto l'obbligo scolastico, per frequentare la classe quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado occorra pagare le tasse. Si tratta di un obbligo per famiglie che hanno figli che devono frequentare, per l'anno scolastico 2019/2020, la quarta o la quinta classe della cosiddetta Scuola superiore. Come riporta Il Sole 24 Ore, i nuclei familiari con un Isee ...

Maturità - a Foggia le tracce arrivano in ritardo : studenti fuori da Scuola fino alle 9 : 30 : Si è temuto il peggio questa mattina all'istituto Leonardo Da Vinci di Foggia, dove, come in ogni scuola superiore d'Italia, in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di Maturità 2019. Infatti, secondo quanto riportato da alcuni media locali e nazionali, stamane le tracce degli esami hanno tardato ad arrivare. Gli studenti sono stati veramente in apprensione, in quanto alle 9:30 gli stessi si trovavano ancora fuori dall'edificio scolastico. ...

Scuola - Salvini : "Crediti formativi agli studenti che donano il sangue" : "Se doni a 18 anni è meglio che se doni a 40", ha spiegato il ministro dell'Interno in occasione della Giornata del donatore delsangue

“Destinazione futuro” : il concorso che porta la Scuola e le idee degli studenti nello Spazio : Una delle maggiori società al mondo nell’aeroSpazio, ma anche della difesa e sicurezza, la Leonardo apre le porte dello stabilimento di Grottaglie in Puglia – azienda che produce la fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787 – a una delle 11 classi che partecipano al concorso “Destinazione futuro” promosso dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta). La manifestazione ha lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio delle ...

1.100 studenti iblei a Scuola di educazione stradale : Sono stati circa 1.100 gli studenti delle scuole iblee di ogni ordine e grado, coinvolti nei progetti di educazione stradale “ICARO" e “BICI scuola"

Islam - festa del Ramadan a Scuola a Bologna : studenti italiani "sfrattati" - lezione fuori sotto il sole : A Bologna si celebra il Ramadan a scuola: Islamici dentro la palestra e bambini fuori, sotto il sole. Succede a Castel San Pietro Terme, dove gli alunni delle scuole medie Pizzigotti sono stati sfrattati per lasciare spazio ai musulmani e ai loro "canti religiosi". "La scuola - dicono i genitori al

'Cinema a Scuola' - Villafranca di Verona premia i migliori cortometraggi degli studenti : Una manifestazione densissima di apporti e di valori. La serata che si è svolta al Teatro Alida Ferrarini di Villafranca di Verona il 30 maggio ha premiato i cortometraggi degli studenti realizzati nell'ambito del bando del Miur "Cinema a Scuola" attribuendo riconoscimenti anche alle scuole che si sono distinte nel progetto "Segni, Parole, Immagini della Legalità". A guidare tutte le iniziative c'è la Rete Cittadinanza e Costituzione che ...