Scossa di terremoto in Germania | paura a Costanza DATI e MAPPE

Terremoto Centro Italia : Scossa nell’Adriatico - avvertita a Senigallia [MAPPE] : Una lieve scossa di Terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio al largo della costa di Senigallia, nel mare Adriatico. Breve la durata, pochi secondi, del sisma che ha interessato la zona anconetana e che è stato registrato alle ore 16.13 (ora Italiana) a soli 4 km dalla spiaggia di velluto. Il Terremoto non è stato avvertito da tutti: molte persone che erano in piedi non si sono accorte della scossa di magnitudo 2.8 che l’Istituto ...

Terremoto in Friuli Venezia Giulia - Scossa in provincia di Udine : boato e paura a Majano [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito la sera di Domenica 28 Luglio il Friuli Venezia Giulia. La scossa s’è verificata in provincia di Udine, tra Majano e San Daniele del Friuli, ad appena 9.3km di profondità. Grande paura a Majano e San Daniele, dove il risentimento sismico è stato pari al IV grado della scala Mercalli con tremito di infissi e cristalli, e leggere oscillazioni di oggetti appesi. Non sono segnalati ...

Terremoto ad Atene - Scossa di 4.6 : paura per i turisti in Grecia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 si è verificata a 24 chilometri a nordest di Atene. Lo riferisce l'osservatorio europeo Csem. L'epicentro è stato individuato a 7...

Terremoto in Grecia - nuova forte Scossa ad Atene : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito oggi pomerigigo la capitale della Grecia, Atene. La scossa, di magnitudo 4.2, s’è verificata pochi minuti fa, alle 18:09, con epicentro a Magoula, pochi chilometri a nord/ovest dal centro cittadino, nella stessa area colpita lo scorso 19 Luglio dal Terremoto di magnitudo 5.1 che aveva mandato nel caos la città ellenica. Stavolta, fortunatamente, la scossa è stata più lieve ma comunque ...

Terremoto - Scossa davanti alle coste di Puglia e Calabria di magnitudo 3.7 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita nella zona del mar Ionio settentrionale. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 6,07 di...

Pozzuoli trema ancora : Scossa di terremoto sveglia la città alle 8.38 : Uno sciame sismico di cinque lievi scosse hanno svegliato questa mattina la città di Pozzuoli. La sequenza tellurica ha avuto inizio alle ore 5,49 con la scossa più forte che è...

Forte Scossa di terremoto tra Antartide e Australia [DATI] : Una scossa di terremoto magnitudo 6 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 10:33 UTC, tra Antartide e Australia. L’epicentro è stato localizzato nell’area delle Isole Balleny, un arcipelago disabitato costituito da 3 isole principali di origine vulcanica, mentre l’ipocentro a circa 10 km. L'articolo Forte scossa di terremoto tra Antartide e Australia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - sciame sismico a Menfi : Scossa di magnitudo 2.8 - è la 16esima in 5 giorni : scossa di Terremoto a Menfi, in provincia di Agrigento, di magnitudo 2.8 della scala Richter, avvertita in tutta la Valle del Belice: è la 16esima negli ultimi cinque giorni. Paura tra la popolazione, che comincia a preoccuparsi dello sciame sismico in atto nel territorio della provincia siciliana.Continua a leggere

Terremoto in Bosnia : Scossa magnitudo 4.3 a nord di Sarajevo : Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 4.3 a nord di Sarajevo Il sisma nella zona di Tuzla, a 120 km da Sarajevo. Al momento non sono stati segnalati danni. scossa avvertita anche in Croazia Parole chiave: Terremoto ...