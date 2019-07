Scontrino Elettronico | commercialisti indicati dall' AdE come intermediari non delegati

Scontrino Elettronico 2019 : quali sanzioni e durata della moratoria : Lo scorso primo luglio è entrato in vigore lo Scontrino elettronico 2019, cioè l’obbligo di memorizzazione elettronica, nonché di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, in particolare per i soggetti che effettuano cessioni di beni con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Tutti gli altri esercenti, con volume di affari fino a 400.000 euro, saranno soggetti al nuovo adempimento a ...

Scontrino Elettronico 2019 : come funziona il Registratore di cassa telematico : Scontrino elettronico 2019 al via: l’obbligo dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di scontrini e ricevute, in vigore da oggi 1° luglio 2019, riguarderà per ora solo commercianti, esercenti e operatori che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari superiore a 400 mila euro. Il decreto del Mef del 10 maggio 2019, ha previsto in una prima fase una serie di esoneri, con la conferma delle esclusioni già previste ...

Scontrino Elettronico - al via l’1 luglio. Cosa cambia per commercianti e clienti : Addio al vecchio Scontrino. Dal primo luglio, a 36 anni dalla sua introduzione, la ricevuta cartacea andrà in pensione per essere sostituita da un documento elettronico. Si tratta di un cambiamento epocale che riguarderà nell’immediato 200mila esercenti con un giro d’affari superiore ai 400mila euro per inglobare l’intera platea (2 milioni di attività) entro fine anno. Ma che Cosa significa esattamente per commercianti e ...

Scontrino Elettronico - cosa cambia con l’emendamento al decreto Crescita : sei mesi senza multe : multe sospese per sei mesi per chi non si adegua alla nuova direttiva che dal 1° luglio introduce l'obbligo di emettere lo Scontrino elettronico per i commercianti con volumi di affari superiori ai 400mila euro. Lo stabilisce un emendamento al decreto Crescita approvato dalle commissioni di Bilancio e Finanze alla Camera.Continua a leggere