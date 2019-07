Scommesse Serie A | le quote della prima giornata di campionato

CalcioScommesse - il legale di Mauri confessa : “Stefano sta vivendo un incubo - tanti calciatori coinvolti che giocano in Serie A…” : Una telenovela lunghissima, ma che potrebbe conoscere la parola fine. Il 16 luglio potrebbe concludersi la vicenda sul Calcioscommesse che ha visto coinvolto l’ex capitano della Lazio Stefano Mauri. Il suo legale, Matteo Melandri, ha parlato all’Adnkronos. Queste le sue parole. “Il giudice del Tribunale di Bologna si è dichiarato incompetente per giudicare il caso del mio assistito come anche il giudice del Tribunale di ...

CalcioScommesse in Spagna - nell’inchiesta ‘Oikos’ finisce una partita di Serie A : spunta anche il nome di… Immobile : Secondo quanto riportato da Marca e AS, nell’inchiesta ‘Oikos’ sul Calcioscommesse in Spagna sarebbe spuntato anche il nome di Ciro Immobile Clamoroso colpo di scena nell’ambito dell’inchiesta ‘Oikos‘, aperta dalle autorità spagnole per far luce sul Calcioscommesse. Nel calderone infatti sarebbe finito anche il nome di Ciro Immobile, coinvolto secondo Marca e AS nel tentativo di combine di una ...