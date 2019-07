Scambio Dybala-Lukaku | il potenziale impatto a bilancio

Calciomercato Juventus - Il Corriere dello Sport : 'Ad un passo lo Scambio Dybala-Lukaku' : Come scrive il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", la Juventus è piombata su Romelu Lukaku e in questo momento sarebbe in netto vantaggio sull'Inter, club che da tempo segue l'attaccante belga (il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo considera il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo). La Juventus, però, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto Paulo Dybala, giocatore molto apprezzato dalla dirigenza e dall'allenatore ...

Lo Scambio Dybala - Lukaku sarebbe ben avviato - ma la Joya potrebbe far saltare il banco : La rivoluzione della Juventus, iniziata con l'esonero di Massimiliano Allegri e l'investitura di Maurizio Sarri, tecnico agli antipodi rispetto al precedente, continua ed ora starebbe investendo il reparto offensivo. Se in un primo momento i candidati alla cessione erano stati individuati in Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, adesso nella lista ci sarebbero anche Moise Kean e Paulo Dybala. Il cambio di programma La Joya prima di partire per

La rassegna stampa di martedì 30 luglio - le prime pagine di calcio : "Dybala-Lukaku - si fa lo Scambio" [FOTO] : La rassegna stampa di martedì 30 luglio – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi di oggi c'è il nuovo calendario di Serie A, che presenta già qualche match importante nelle prime giornate. Tiene banco poi, come sempre, il calciomercato, specialmente per quanto riguarda la questione Dybala-Lukaku. A tal proposito, il Corriere dello Sport scrive: "Dybala-Lukaku, lo scambio si fa". Per TuttoSport è invece

Paganini (Rai) : 'United e Inter vogliono Scambio con la Juve per Dybala' : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva, dopo la tournée asiatica nella quale ha disputato importanti match contro Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca che conta ben 27 giocatori: i possibili indiziati a

Calciomercato : Juventus e Manchester United valutano il possibile Scambio Dybala-Lukaku : La Juventus è ritornata ieri dalla faticosa tournée asiatica e Maurizio Sarri ha concesso due giorni di meritato riposo ai giocatori. Martedì, al rientro, la squadra sarà quasi al completo. Tra gli ultimi a ritornare a Torino c'è atteso il 5 agosto Paulo Dybala, che però potrebbe anche rinunciare a qualche giorno di ferie per iniziare gli allenamenti venerdì. L'intenzione di Sarri sarebbe quella di impiegare la Joya nel ruolo di falso nove,

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile Scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo

Ipotesi Scambio sull'asse Juve-United tra Dybala e l'obiettivo dell'Inter - Lukaku : La rivalità storica tra Juventus e Inter in quest'ultimo periodo si è ulteriormente acuita, vuoi per il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte tra i nerazzurri, ma anche per la vicenda Icardi. Le continue scaramucce si sarebbero trasformate in guerra non solo in campo, ma anche e soprattutto sul mercato. Il tecnico pugliese avrebbe chiesto alla dirigenza l'acquisto di Romelu Lukaku del Manchester United ed effettivamente è stata inoltrata

Juventus - il sogno resta Pogba : per il Corriere dello Sport possibile Scambio con Dybala : La Juventus vince ai rigori la seconda partita dell'International Champions Cup contro l'Inter, grazie ad un super Buffon che è riuscito a parare gran parte dei rigori della squadra di Antonio Conte. Prosegue il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato, e l'esigenza principale resta attualmente cedere gli esuberi della rosa: sono tanti gli indiziati a lasciare Torino, si va da Joao Cancelo ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino ad

Don Balon : possibile Scambio Neymar-Dybala con conguaglio a favore del Psg di 80 milioni : Il calciomercato sin dai primi di luglio ha regalato grandi acquisti, basti pensare agli arrivi di Hazard al Real Madrid, o a quello di Griezmann al Barcellona o ancora all'acquisto da parte della Juventus del difensore centrale De Ligt. Ci attendiamo però altri clamorosi trasferimenti, considerando che alcuni giocatori importanti a livello europeo sono scontenti e avrebbero già chiesto di lasciare la società per cui giocano: è il caso ad

Juventus - voci dalla Spagna : possibile Scambio Dybala-Neymar con il PSG : La Juventus, dopo aver investito sul mercato più di 100 milioni di euro (con l'unica cessione di Spinazzola per 25 milioni di euro alla Roma) è pronta a dedicarsi alle cessioni, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori. A rischio cessione ci sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic: probabilmente con la cessione di alcuni di questi giocatori, la dirigenza potrà decidere di investire

NEYMAR ALLA JUVENTUS?/ Bomba Chiringuito : 'Scambio con Dybala col Psg' : Calciomercato, NEYMAR si offre ALLA Juventus: Paratici tra Psg e Barcellona? Bomba di El Chiringuito: possibile scambio con Paulo Dybala!