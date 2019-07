Sardegna | fabbrica di armi sospende export bombe verso Arabia Saudita ed Emirati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Per i prossimi 18 mesi le licenze della Rwm per l’esportazione did’aereo e componentil’e gliArabi Uniti saranno sospese. L’azienda del gruppo tedesco Rheinmetall con sede a Domusnovas, in, e a Ghedi, in provincia di Brescia, ha recepito l’invito del Parlamento: il 25 giugno scorso una mozione di maggioranza votata alla Camera aveva chiesto al governo di bloccare l’esportazione di alcuni tipi di– led’aereo e i missili –i due Paesi fino a che non ci sarà una svolta concreta nel processo di pace con lo Yemen. La notizia arriva da una nota del direttore generale della Rwm Fabio Sgarzi ai dipendenti: “Tale situazione non è dovuta a scelte aziendali, né causata dall’andamento del mercato, è espressione della volontà politica del Parlamento e del Governo e va ...

