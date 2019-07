Sardegna | attentato alla sede Pd Incendiata auto sindaco Dem

Sardegna - attentato contro sede Pd a Dorgali. E a Cardedu incendiata l’auto del sindaco : Gli uffici dem ne comune in provincia di Nuoro sono stati fatti saltare in aria nella notte. La deflagrazione ha provocato gravi danni all’edificio e il danneggiamento di un'auto. Non si registrano feriti. L'altro episodio è avvenuto a Cardedu , località costiera dell’Ogliastra: presa di mira la macchina di Matteo Piras (lista civica), andata completamente distrutta.Continua a leggere

