Sanità | Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Ladell’ospedalediè lainper tempestività di intervento sia nell’miocardico acuto sia in una forma particolare di, detto Stemi, in cui è particolarmente importante l’intervento immediato. Il dato arriva dal primo report sulla performance del sistema sanitario inredatto dal Dasoe dell’assessorato regionale della Salute nel 2019. “Siamo orgogliosi ‘ ha detto il presidente della Fondazione, Giovanni Albano ‘ di questo straordinario risultato frutto di un lavoro di squadra e di una equipe di validi professionisti in grado di gestire l’alta complessità”.A sottolineare un altro indice di particolare importanza emerso nel Report 2019 è stato il responsabile dell’Unità operativa diTommaso Cipolla. “La ...

GerardoDAmico : RT @hsrgiglio: Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - Cardiologia del Giglio prima in Sicilia per trattamento infarto - hsrgiglio : Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - Cardiologia del Giglio prima in Sicilia per trattamento infarto… - Claudia35896290 : RT @NurseTimes: NurseTimes | Reparti accorpati a Matera, l’assessore alla Sanità assicura: “Nessuno smantellamento”: Rocco Leone respinge… -