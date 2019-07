Salvini | figlio su moto d' acqua della polizia | è bufera Vicepremier | «Errore da papà»

Figlio di Salvini su moto d’acqua della Polizia. Scoppia la polemica politica : La questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l'eventuale uso improprio di un mezzo della Polizia, in seguito ad un video di Repubblica che mostra il Figlio del ministro dell'Interno Matteo Salvini salire a bordo di una moto d'acqua della Polizia insieme ad un agente a Milano Marittima e fare un giro in mare

Salvini - figlio 16enne sulla moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima. Le opposizioni : “Imbarazzante”. Lui : “Un errore da papà” : Il figlio sedicenne di Matteo Salvini si fa un giro sulla moto d’acqua della Polizia, mentre due persone in costume che si identificano come poliziotti impediscono ai presenti di riprendere. È successo sulle spiagge di Milano Marittima, dove un videomaker di Repubblica si è accorto che il ministro dell’Interno, dopo aver posato per una foto con due agenti, ha dato l’ok per un giro del figlio a bordo del mezzo in dotazione alla ...

Salvini - figlio sedicenne portato in giro sulla moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima. La Questura di Ravenna ha avviato verifiche : Il figlio adolescente di Matteo Salvini si fa un giro sulla moto d’acqua della Polizia, mentre due persone in costume che si identificano come poliziotti impediscono ai presenti di riprendere. È successo sulle spiagge di Milano Marittima, dove un videomaker di Repubblica si è accorto che il ministro dell’Interno, dopo aver posato per una foto con due agenti, ha dato l’ok per un giro del figlio a bordo del mezzo in dotazione ...