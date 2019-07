Salvini | De Micheli | ‘solidarietà a Polizia messa in imbarazzo da ministro arrogante’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma, 30 lug. (AdnKronos) – ‘La nostra solidarietà allaitaliana, di cui siamo orgogliosi,ancora una volta inda, unincompetente e arrogante”. Lo afferma la vicesegretaria del Pd, Paola De. L'articolo: De, ‘solidarietà aindaarrogante’ CalcioWeb.

BardellaSteve : @agorarai @matteosalvinimi @paola_demicheli DE Micheli ma come fare a parlare senza vergognarvi, io non sono l'avv… - GiorgioMorresi : RT @Miglietti3: #agorarai De Micheli un oceano di stupidaggini, Salvini ha colpa di tutto, se fa qualcosa fa solo propaganda. La solfa che… - rolliwn : RT @FantasFreeghost: De micheli hai avuto renzi che non ha mai risposto per i gufi e parli di Salvini che non risponde alle idiozie.#agorar… -