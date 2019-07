Salute | sì unanime Camera a legge su defibrillatori

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Sìdellaallache disciplina l’utilizzo deisemiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, è diretto a favorire ed a regolare la dotazione e l’utilizzo deiin diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l’interazione con la rete dell’emergenza territoriale 118, e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l’introduzione di specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.‘Una-commenta Giorgio Mulè, di Forza Italia, relatore del testo- che sfida il destino, guarda con coraggio la morte e gli impone di ripiegare. L’abbiamo battezzata ‘Salva Vita’ non ...