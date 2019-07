Salerno | armato rapina tabaccheria in pieno centro

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Giovanni Vasso Il colpo nella tarda mattinata di ieri, nel cuore dell'area pedonale deldella città campana. Gli inquirenti al lavoro per dare un volto altoretoreassalta lain. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di ieri, poco prima delle ore tredici. Nel mirino del malvivente è finito un negozio in piazza Portanova, nel cuore dell'area pedonalizzata della città. Ad agire è stato un bandito solitario, che sarebbe statodi pistola, con indosso una felpa e con il volto parzialmente coperto da una pashmina. Ha intimato al gestore del negozio di consegnargli subito l’incasso della giornata. Dopo il colpo è fuggito di corsa, a piedi, dileguandosi tra i vicoli delstorico. Iltore ha agito quando all’interno dellac’era un solo altro cliente. Il bottino è risultato di tutto ...

salernosera : Intorno alle 13, in pieno centro a #Salerno, un uomo ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale armato e con il… - salernopost : Rapina al tabacchi in via Portanova a Salerno. Secondo le prime testimonianze, un uomo, vestito con jeans e t-shirt… - braccio_armato : RT @Franciscovota: Non oso immaginare cosa sarebbe successo se, al posto del volto di #Salvini, avessero raffigurato un uomo di colore qual… -