Rompere sulla manovra L' ultima tentazione della Lega

Fonte : agi

(Di martedì 30 luglio 2019) Lo chiama "quello lì" Di Maio, riferendosi a Salvini. In un incontro a porte chiuse con gli attivisti di Cosenza, il vicepremier M5s non fa misterosua irritazione: "L'atteggiamentoè insopportabile. Ogni volta - ha spiegato - che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell'altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta". Una sorta di sfogo, anche perché il Mise - ha ricordato - "ha fermato Siri che ha provato sull'eolico a fare business con la mafia". Poi arriva la precisazione del suo staff: "Si è solo concesso un linguaggio più colloquiale e diretto in virtùcircostanza", precisano dal suo staff. "Mi chiamo Matteo", la risposta ironica del responsabile del Viminale. Nellainvitano a tener conto del "silenzio" del Capitano. "Non ...

