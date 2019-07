Roma-Real Madrid | amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico | si scende in campo per

Roma - l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico : Roma e Real Madrid si affronteranno nella Mabel Green Cup, l’11 agosto, allo Stadio Olimpico di Roma, in un incontro organizzato per dar voce al tema della sostenibilità ambientale. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi […] L'articolo Roma, l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico è stato Realizzato da ...

Arriva in Italia “IGIST” di Luke Larson : il primo Romanzo da leggere in realtà aumentata : Per Luke Larson leggere vuol dire interagire con i personaggi, “vedere” le ambientazioni e vivere a 360 gradi la storia: il nuovo romanzo dello scrittore americano è Arrivato in Italia, ed è il risultato dell’incontro fra letteratura e tecnologia. "IGIST" è infatti il primo libro in realtà aumentata: non solo pagine, ma anche una App che permette di interagire con le avventure spaziali di Emi, la protagonista.Continua a leggere

Roma - per un’amichevole il Real chiede 600 mila euro : Costo amichevole Real Madrid – La Roma di Fonseca sta iniziando a prendere forma, anche grazie ai vai colpi di mercato del club giallorosso. Mancano ancora alcuni tasselli, ma nel frattempo i capitolini stanno lavorando sul campo, dove si sono messi in mostra anche grazie alle prime due amichevoli con squadre dilettanti e a una […] L'articolo Roma, per un’amichevole il Real chiede 600 mila euro è stato Realizzato da Calcio e Finanza ...

L'indiscrezione : "Cooper e Lady Gaga non sono Romanticamente coinvolti nella vita reale" - : Marina Lanzone Il sito di fact checking Gossip Cop ha smentito la notizia riguardo la loro convivenza, ribadendo che Bradley Cooper e la cantante sono rimasti amici e non hanno alcun progetto lavorativo in comune Il gossip sulla presunta “convivenza” tra Bradley Cooper e Lady Gaga ha avuto vita breve. Molti fan della coppia stavano probabilmente già brindando, ma dovranno per il momento riporre i bicchieri. Il sito di fact checking ...

Calciomercato Roma - occhi puntati in casa Real Madrid : nei prossimi giorni l’incontro per Mariano Diaz : Il club giallorosso ha messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane Obiettivo importante per la Roma, che ha messo nel mirino Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Dopo l’incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, a breve ne verrà organizzato un altro per compiere ulteriori passi verso la chiusura dell’accordo. Il confronto ...

Calciomercato - Real Betis in pressing per Lunin : il suo arrivo favorirebbe il passaggio di Lopez alla Roma : Il Betis sta spingendo con il Real per avere Lunin, il suo arrivo libererebbe Pau Lopez che sarebbe libero di trasferirsi alla Roma Un valzer di portieri è pronto a partire in Europa, coinvolgendo anche la Roma che è a caccia da tempo di un estremo difensore. L’obiettivo è Pau Lopez, giocatore che il Real Betis non ha al momento intenzione di cedere senza trovare prima un sostituto. Il prescelto dovrebbe essere Andrey Lunin, portiere ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 3-2 - il Romano realizza il break e conduce il set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 break BERRETTINI! 5-2 e possibilità di chiudere il set. 40-40 Attacca l’italiano con un diritto potente. 40-30 Ottima prima dello sloveno. 30-30 Grande scambio tra i due giocatori: ottima difesa con il tweener di Bedene e Berrettini spara il rovescio nel corridoio. 15-15 Bedene prova l’attacco: pallina in rete. 4-2 Non ha problemi al servizio Berrettini che vince a zero il ...

A Roma c'è un reale rischio sanitario per il collasso della raccolta rifiuti? : Se adesso Roma stia rischiando un'epidemia a causa della crisi dei rifiuti se lo chiedeva due giorni fa Amélie Bruers, la giornalista che ha pubblicato un dettagliato articolo-denuncia sul sito della Rtbf, la tv nazionale belga. Una domanda che in queste ore sta ormai facendo il giro del mondo e passa di bocca in bocca tra i tanti turisti stranieri che affollano la capitale, esterrefatti per il troppo caldo, l'odore nauseabondo che circola per ...

Emergenza rifiuti a Roma - tra liquami - topi e gabbiani : “Situazione di preallarme - usate i guanti” : “Le immagini che arrivano da numerosi quartieri di Roma mostrano una situazione di preallarme spazzatura, che l’Ordine dei medici sta seguendo con attenzione. Complice il caldo e la mancata raccolta per più giorni, infatti, si sono formati dei liquami: questi e il forte odore emanato dai cumuli sono spia della vitalità dei batteri, motivo per cui consigliamo ai cittadini di proteggersi con dei guanti di gomma prima di toccare i ...

Atalanta - la conferma di Gasperini : “tentato dalla Roma - adesso voglio il Real Madrid” : “Lasciare Bergamo? Non me la sono sentita di percorrere questa strada anche se la Roma poteva essere una grande tentazione ma con il risultato raggiunto e quello che Bergamo sta facendo per me non potevo cambiare, per me sarebbe stata una forma di piccolo tradimento”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, sul contatto avvenuto per la panchina giallorossa. “Era una cosa che stimolava ...

Karate - Serie A Montreal 2019 : Silvia Semeraro e Clio Ferracuti in finale! Crescenzo - Maresca - PietRomarchi e Bottaro in lotta per il terzo posto : L’Italia raggiunge altre sei finali nella terza tappa stagionale della Serie A di Karate, che si sta svolgendo a Montreal (Canada). Partiamo dalla grande prestazione di Silvia Semeraro, che si giocherà la vittoria nei -68 kg. L’azzurra ha brillato sul tatami, dominano la propria pool con le vittorie in successione 3-1 con l’algerina Lamya Matoub, 8-1 con la svizzera Ramona Bruederlin e 9-0 con la canadese Sophiat Gracias Halidi. In semifinale ...

"La sua percezione dei fatti è lontana dalla realtà". Così la Roma risponde a Totti : La Roma calcio dice la sua versione sul rapporto con Francesco Totti: gli era stato proposto di divenire il nuovo direttore tecnico del club, proposta fatta dopo la partenza di Monchi ed "eravamo ancora in attesa di una risposta". Ed oggi il club in una nota ufficiale si dichiara "estremamente" amareggiato nell'apprendere che Totti ha annunciato di lasciare la società e di non assumere il ruolo definito come "uno dei più alti nei ...

Calcio - la Roma replica alle parole di Francesco Totti : “La sua percezione dei fatti è fantasiosa e lontana dalla realtà” : Dopo la conferenza stampa di questo pomeriggio nella quale Francesco Totti ha annunciato di aver presentato le proprie dimissioni dall’incarico di dirigente della Roma riservando dichiarazioni al vetriolo sulla proprietà, la società giallorosa non ha fatto tardare la propria versione dei fatti attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Nella prima parte si rivela come fosse stata offerta alla bandiera Romanista la carica di ...