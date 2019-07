Roma | procuratore Prestipino | “Indiziati interrogati nel rispetto della legge” E su foto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) “Gli indiziati sono stati individuati edai magistrati nellegge”. Così ilaggiunto di, Michele, durante la conferenza stampa sul caso dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. “Gli interrogatori sono stati effettuati con tutte le garanzie difensive – spiega -, alla presenza dei difensori, dell’interprete e previa lettura di tutti gli avvisi di garanzia previsti dalla legge. Gli interrogatori sono stati anche registrati”. Il, in merito allache ritrae uno degli indiziati ammanettato e bendato, ha chiarito che i fatti verranno accertati “senza alcun pregiudizio e con il rigore già dimostrato da questa procura in altre analoghe vicende. La procura – ha aggiunto – ha già avviato le indagini per accertare quanto accaduto, per consentire la più adeguata ...

TgLa7 : Carabiniere ucciso: procuratore aggiunto a Roma Nunzia D'Elia: su foto nessuna indulgenza. I fermati in ottime cond… - MediasetTgcom24 : Procuratore Roma: onore e rispetto per Rega - SkyTG24 : #UltimOra Omicidio carabiniere, Procuratore #Roma: caduto un servitore dello Stato, tutte le persone fermate sono s… -