Roma | comandante provinciale carabinieri | “Disappunto per le ombre sollevate sulla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) “Vorrei esprimere disappunto e dispiacere per lee i presunti misteri che sono stati sollevati e diffusi in merito a questa vicenda”. Lo ha detto ildeidi, Francesco Gargaro, nella conferenza stampa sull’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. “La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza e regolarità di questo intervento – ha sottolineato -, analogo e ricorrente nella città di”. Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale “sono stati aggrediti immediatamente” dai 2 americani: “non c’è stata possibilità di usare armi, di reagire. Nel momento in cui si sono qualificati sono stati immediatamente aggrediti, pochi attimi in cui Varriale è stato sopraffatto e buttato a terra” ha aggiunto Gargaro che poi ha sottolineato che in zona ...

Agenzia_Ansa : #Carabiniere ucciso a Roma, Comandante si commuove: 'era un ragazzo d'oro, faceva volontariato'. Sandro Ottaviani:… - Agenzia_Ansa : Trentacinque anni appena compiuti si era sposato da poco più di un mese. 'Un ragazzo d'oro', dice il suo comandante… - Agenzia_Ansa : 'Mario era un ragazzo d'oro, faceva volontariato', così il comandante della stazione Farnese ricorda il carabiniere… -