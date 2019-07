Roma ad agosto non ‘chiude’ | Cna fornisce elenco aperti in ferie

INEUROFF - Ondadurto Teatro in scena l’8 - il 9 e il 29 agosto a Roma : Saranno la Scalinata Monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur (08 e 09 agosto), e Piazza San Cosimato (29 agosto), ad ospitare INEUROFF, il festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo che da nove anni intrattiene ed emoziona il pubblico grazie a suggestive opere teatrali. Connections & Passages è il tema dell’edizione estiva 2019, scelto dalla direzione artistica Lorenzo Pasquali e Marco Paciotti per Ondadurto Teatro, con lo scopo di ...

Roma - l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico : Roma e Real Madrid si affronteranno nella Mabel Green Cup, l’11 agosto, allo Stadio Olimpico di Roma, in un incontro organizzato per dar voce al tema della sostenibilità ambientale. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi […] L'articolo Roma, l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico è stato Realizzato da ...

Serie A - calendario 2019/20 : la Juventus inizia a Parma - l’Inter con il Lecce. Per il Napoli c’è la Fiorentina - Roma-Genoa. Si inizia il 24 agosto : La Juventus campione d’Italia ricomincia da Parma, mentre l’Inter di Antonio Conte giocherà contro in Lecce, città natale del tecnico nerazzurro. La prima giornata di Serie A, in programma il 24 e 25 agosto, mette subito di fronte Napoli e Fiorentina, mentre la Roma giocherà la prima all’Olimpico contro il Genoa. Per il Milan c’è l’Udinese e la Lazio va Genova per affrontare la Sampdoria. La prima giornata – ...

Oroscopo Cancro - agosto : mese Romantico e passionale - ma con Saturno contrario : Il mese di agosto è ormai alle porte, vediamo quali piani hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda l’amore, continuerà l’ondata di positività e romanticismo iniziata già a luglio. Sul lavoro, l’opposizione di Saturno potrebbe creare delle difficoltà, tuttavia potrete fare affidamento sul favore di Urano. Ci sarà un risveglio dal punto di vista psicofisico, sarà comunque meglio non strafare ed ...

Piotta dal vivo a Roma - giovedì 1 agosto il concerto al Sessantotto Village : Piotta torna in concerto nella sua Roma con la band per un evento a ingresso gratuito. Lo spettacolo, rinnovato nel sound e nella scaletta, prevede brani scelti tra le ultime hit, i grandi classici e brani rap cult dagli esordi. Protagonisti in studio come dal vivo sono il pianoforte e le chitarre acustiche, unite a quegli elementi musicali urban da cui Piotta proviene, in un mix di melodia e rap che ha attraversato tutta la stesura ...

Oroscopo 1° agosto : benessere per Gemelli - Leone Romantico con il partner : Durante la giornata di giovedì 1° agosto, i nativi in Ariete e Bilancia potrebbero avere dei problemi sul posto di lavoro. Cancro in risalita, mentre Leone e Toro passeranno una giornata all'insegna della passione in compagnia del partner. I Gemelli si concentreranno sulla vita di coppia, mentre Vergine dovrà impegnarsi a fondo per completare un progetto importante....Continua a leggere

Musica per Roma : appuntamenti fino al 2 agosto : Roma – Si sta per concludere la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma. All’Auditorium Parco della Musica sono in arrivo gli ultimi appuntamenti del Roma Summer Fest. Domenica 28 e’ atteso in Cavea il raffinato ed eclettico cantautore Rufus Wainwright. Lunedi’ 29 sara’ la volta di Fiorella Mannoia che proporra’ in concerto il suo recente album “Personale”, oltre alla sua ricca antologia. ...

Oroscopo weekend 10 e 11 agosto : Scorpione Romantico - Sagittario magnetico : Il fine settimana che va da sabato 10 a domenica 11 agosto non sarà dei migliori per i nativi del segno dei Gemelli e per quelli dello Scorpione: fra stanchezza e ancora molto lavoro da portare a termine saranno molto provati. Stessa situazione per i nativi del segno della Bilancia, dal momento che provare a distrarsi potrebbe essere negativo. Meglio il Leone, con l'eros alle stelle e l'Acquario, soprattutto per quanto riguarda la sfera ...

Oroscopo agosto - Cancro : cambiamenti sul posto di lavoro e voglia di Romanticismo : Il mese di agosto, per i nati sotto il segno del Cancro, sarò caratterizzato da una grande voglia di romanticismo nei confronti del partner, ma anche dalla voglia di uscire, di fare movimento e di divertirsi in compagnia degli amici. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno dei cambiamenti durante il mese che potrebbero andare a stravolgere il vostro modo di lavorare. Con un po' di fortuna i single potrebbero stringere nuove amicizie, le quali ...