Rocco Hunt | nel nuovo album “Libertà” anche featuring con Achille Lauro | J-Ax e Boomdabash

Il 30 agosto esce il nuovo album di Rocco Hunt “Libertà” : esce il 30 agosto "Libertà" (Sony Music Italy), il nuovo disco d`inediti di Rocco Hunt, che arriva dopo tre anni dall`ultimo lavoro in studio dell`artista. L`album è disponibile in pre-order su Amazon nell`esclusiva versione autografata, al link https://amzn.to/30OMAL1, grazie alla quale sarà possibile anche accedere agli instore. "Librtà" segna un ritorno alle origini dell`amato rapper napoletano, che con questo disco sale di nuovo sul ring ...

Rocco Hunt ci ripensa e annuncia il nuovo album : “Vi chiedo scusa se ho reagito in modo irrazionale” : Solo qualche giorno fa aveva annunciato di voler lasciare la musica; è stato sommerso da messaggi di affetto giunti dai fan ma anche dai colleghi e dagli addetti ai lavori. Così, Rocco Hunt si fa forza e ci ripensa. La musica è il suo presente e il suo futuro, ora non ha più dubbi. Torna sui social per ringraziare dell'affetto ricevuto e dei migliaia di commenti ricevuti in un momento di debolezza, in un momento che credeva di non poter ...

Ora Rocco Hunt non si ritira più : "Il mio sfogo ha sbloccato l'album" - : Pina Francone Dopo aver annunciato l'addio alla musica, il rapper salernitano fa marcia indietro e annuncia l'uscita del nuovo disco Rocco Hunt non si ritira più. No, dopo aver annunciato l'addio alla musica perché "mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà", fa marcia indietro e annuncia che grazie al suo sfogo sui social l'uscita del suo nuovo album si sarebbe finalmente sbloccata. L'altro giorno, su ...

I messaggi dei cantanti per Rocco Hunt : da Benji e Fede a Bernabei - Cristina D’Avena e molti altri l’invito a non mollare : Rocco Hunt sconvolge tutti annunciando di lasciare la musica. Il suo post su Instagram, pubblicato ormai due giorni fa, ha superato i 130.000 mi piace ed è l'unico presente alla data odierna sul suo profilo. Rocco Hunt ha rimosso tutto salvo poi tornare nelle storie per ringraziare tutti per il supporto, nelle scorse ore. Tanti i messaggi dei cantanti a favore di Rocco Hunt per invitarlo a non cedere, a non mollare, a non darsi per vinto e a ...

Rocco Hunt - profilo Instagram nero-lutto dopo l'addio alla musica : Nero, listato a lutto. C'è solo questo nell'immagine del profilo su Instagram di Rocco Hunt, il poeta urbano campano che ieri ha annunciato il suo addio al mondo della musica. ...

Rocco Hunt - addio a sorpresa : «Troppe aspettative - mollo tutto» : Rocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco Hunt«È nu juorno buono», cantava Rocco Hunt nel 2014, portando per la prima volta sul gradino più alto di Sanremo Giovani un brano rap. Oggi, però, sopra la testa dell’artista campano si sono addensati dei nuvoloni neri, che lo hanno spinto a una drastica e improvvisa decisione: lasciare la musica. «Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando ...

