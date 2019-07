Roberto Formigoni | stop a pensione e vitalizio Il Senato ha recepito la condanna per

Dal Senato stop a vitalizio e pensione per Roberto Formigoni : stop a partire da agosto al vitalizio e ai trattamenti pensionistici per Roberto Formigoni. Il consiglio di presidenza di palazzo Madama oggi ha infatti preso atto della sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per corruzione nei confronti dell’ex governatore della Regione Lombardia e ha dato atto alla delibera del 2015 che prevede la sospensione delle erogazione di pensioni e vitalizi per i parlamentari condannati in via ...

Roberto Formigoni - ecco perché è uscito dal carcere : “Ha compreso i suoi sbagli - ha 72 anni e non può più collaborare alle indagini” : Cinque mesi in cella a Bollate sono stati sufficienti per “rileggere” la sua vicenda giudiziaria “comprendendone gli sbagli”. A partire dalla sua “amicizia” con il faccendiere Pierluigi Daccò, oltre a “comportamenti superficiali come le vacanze” in yacht. Il carcere, inoltre, “ha sollecitato in lui un notevole sforzo di adattamento, consolidato da elementi tra cui la fede”. E, anche se ...

Roberto Formigoni ACCETTA CONDANNA/ "Comprendo disvalore dei miei comportamenti" : Caso Maugeri, ROBERTO FORMIGONI ACCETTA CONDANNA 'comprendo disvalore miei comportamenti': chiede di fare volontariato in convento suore dopo domiciliari