Rischio Italia | quanto ancora può durare la tregua sullo spread?

Standard&Poor’s : Italia a Rischio crisi come la Grecia : L’agenzia di rating internazionale Standard&Poor's si inserisce nel dibattito sulla prossima manovra finanziaria dell’Italia. Per il nostro paese non c'è per ora "uno scenario da crisi del debito pubblico" ma in "uno scenario alternativo in cui i policymaker perseguano soluzioni non ortodosse, come l'introduzione di una valuta parallela o misure di bilancio senza copertura finanziaria per eludere i vincoli fiscali Ue, ...

Ameba mangia cervello/ Allarme negli Usa - un altro decesso : c'è Rischio in Italia? : Ameba mangia cervello, altro decesso negli Stati Uniti e preoccupazione anche in Italia. Specialista sottolinea come il rischio da noi è pari a zero.

Sciopero - oggi bus e treni a Rischio : tutti gli orari. Stop Alitalia del 26 ridotto a 4 ore : Fumata nera dall'incontro al ministero dei Trasporti, seguito dall'appello del Garante degli scioperi. Lo Sciopero generale dei trasporti (da bus e metro a treni e traghetti) di oggi e del...

Sciopero - domani bus e treni a Rischio : tutti gli orari. Stop Alitalia del 26 ridotto a 4 ore : Fumata nera dall'incontro al ministero dei Trasporti, seguito dall'appello del Garante degli scioperi. Lo Sciopero generale dei trasporti (da bus e metro a treni e traghetti) di domani e del...

Se Skam Italia 4 è a Rischio - la ‘colpa’ è ancora di TIMVision : l’assurdo motivo che fa ritardare le riprese : Skam Italia 4 sembrava ormai aver ricevuto il semaforo verde, ma nelle ultime ore questa conferma è stata smentita. Le dichiarazioni dei protagonisti al Giffoni Film Festival hanno fatto tremare i fan, e ora la produzione della quarta stagione si fa sempre più incerta. Ludovico Bessegato, regista della serie, ha dichiarato che al momento non c'è ancora l'ufficialità per Skam Italia 4, e sembra che la 'colpa' sia nuovamente di TIM Vision. Lo ...

Sciopero 24 luglio 2019 : trasporti a Rischio in tutt'Italia : Settimana torrida non solo per il meteo. Lo Sciopero 24 luglio 2019 riguarderà tutti i trasporti, in tutt'Italia. Venerdì 26, invece, sarà coinvolto il comparto aereo. A proclamare l'astensione nazionale sono state unitariamente le federazioni trasporti dei sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, motivata dal sostegno alla vertenza Alitalia ma non solo: «Per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposte 'Rimettiamo in ...

«SKAM Italia» : a Rischio la quarta stagione? : Skam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagioneSkam Italia: la terza stagione«Al momento non c’è ancora la conferma di una quarta stagione». A rivelarlo è Ludovico Bessegato che, ospite del Giffoni Film Festival, rompe il silenzio e annuncia che un rinnovo di SKAM Italia, il popolare teen-drama distribuito su Tim Vision, non è ancora del ...

Clima - WWF Europa : “Italia a Rischio siccità e alluvioni” : Da una ricerca del WWF Europa, incentrata sui cambiamenti Climatici e sull’acqua, è emerso che le criticità nella gestione di fiumi, laghi, aree umide e acque di falda da parte delle autorità nazionali europee peggiorano l’impatto della siccità nel Continente, con fenomeni più frequenti, lunghi e intensi soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Non solo alcune regioni del Sud Italia, ma anche la Pianura Padana e tutta la Penisola ...

Skam Italia - quarta stagione a Rischio? Ludovico Bessegato : "Molti attori disposti a lavorare gratis" : Skam Italia è il teen-drama di produzione Italiana, disponibile su Tim Vision, che ha ottenuto un ottimo riscontro tra il pubblico con le prime tre stagioni.Anche Carlo Freccero, recentemente, ai microfoni di TvBlog, ha dichiarato di essere interessato a portare Skam Italia su Rai 2 anche se i tentativi di portare prodotti di successo di questo tipo sulle generaliste, difficilmente, producono risultati soddisfacenti (un esempio, Suburra - La ...

SCENARI/ Rischio 5G - la "guerra" tra Australia e Cina che deve preoccupare l'Italia : Qualche giorno fa Huawei ha deciso di investire in Italia 3,1 miliardi dollari nei prossimi 3 anni. Una trappola per il nostro paese

Nuovo scandalo calcioscommesse nel calcio italiano : aperta indagine per flusso anomalo - Rischio ribaltoni! : Un Nuovo clamoroso terremoto rischia di sconvolgere il calcio italiano, l’ennesima estate di scandali potrebbe portare a nuovi ribaltoni anche di classifica, per adesso si tratta di una situazione embrionale ma che potrebbe portare delle conseguenze tra qualche settimana, un Nuovo caso di calcioscommesse. Nel dettaglio è stato riscontrato un flusso anomalo di scommesse sulla partita del campionato di Serie B Carpi-Crotone dello ...

Di Maio : Lega corre Rischio di isolare Italia - noi siamo stati responsabili : Roma – “Il rischio che sta correndo la Lega e’ quello di isolare l’Italia. Noi siamo stati responsabili”, ma adesso “il colmo e’ che Lega vuole anche il commissario europeo, ma se tu ti isoli e poi chiedi di nominare un leghista c’e’ qualche difficolta’”. Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e ministro a ‘Unomattina’ su Raiuno. Poi aggiunge: “L’accusa che ci ...

ALITALIA/ Il Rischio harakiri del nuovo piano di rilancio : Sono giunte le manifestazioni di interesse per ALITALIA. La compagnia italiana rischia però di ripartire con il piede sbagliato

La maggior parte dei comuni italiani è a Rischio idrogeologico in caso di maltempo : gli ulivi proteggono dai pericoli : “L’ulivo rappresenta una risorsa importante contro il rischio di dissesto idrogeologico e per realizzare piani di recupero del territorio. Circa 175 milioni di ulivi (il 71% del totale) si trovano infatti su aree collinari (60%) o in montagna (11%) per complessivi 780 mila ettari. Sono piante che rappresentano un prezioso alleato perche’ riducono il pericolo di frane e smottamenti”. E’ quanto dichiarato da Unaprol a ...